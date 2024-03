Eccellenza: quattro vittorie consecutive per il Soriano. Stavolta il protagonista è Ezequiel Ocampo

di R.S.

A sei giornate dalla fine si può ancora sognare. E quand’anche non dovesse concretizzarsi il sogno dei play off, questa rimarrebbe comunque una stagione storica, da incorniciare. Il momento felice del Soriano, protagonista del torneo di Eccellenza dall’inizio dell’annata, continua, La squadra ha fatto poker con il successo di Scalea, migliorando il tris di vittorie inanellato a inizio campionato. Stavolta è stato Ezequiel Ocampo il match winner, realizzando la sua prima doppietta con il Soriano, arrivando così a quota cinque nella classifica dei marcatori, risultando il secondo miglior goleador dei rossoblù alle spalle del bomber Fioretti. La presenza “porta fortuna” in panchina da parte della società nella circostanza è toccata a Vincenzo Morabito e nell’Alto Tirreno cosentino si è materializzata come si diceva la quarta affermazione di fila, che consente al Soriano di rimanere a -10 dal secondo posto, ma in una brillantissima terza posizione. Ad oggi Clasadonte e compagni sarebbero fuori dai play off, ma mancano ancora sei giornate e ci sono degli scontri diretti che saranno fondamentali: Vigor – Sambiase, Sambiase – Soriano, Cittanova – Vigor e Soriano – Cittanova. Tutto può ancora succedere, insomma, ma è da inizio anno che si respira aria di alta classifica e quindi non bisogna pensare a dove dover fare i punti per salvarsi, come accadeva nelle precedenti stagioni. E comunque il Soriano si ritrova alle spalle di squadre di grande blasone e tradizione, espressione di un centro abitato di grandi dimensioni, quali sono Sambiase e Vigor Lamezia. A volte non bisogna dimenticarsi di certi aspetti che sembrano dettagli, ma in realtà non lo sono. È la dimostrazione che fin dalla scorsa estate si è lavorato bene a tutti i livelli. Su 24 gare giocate, il Soriano ne ha vinte la metà: decisamente tanta roba. Con il rientro completo di Fioretti e Acosta (la loro assenza si è fatta sentire nel periodo più complicato dell’anno), mister Giovinazzo ha ritrovato il suo assetto migliore e la squadra ha ripreso a giocare da par suo. Adesso è sicuramente più facile esprimere certi commenti, ma non bisogna dimenticare che la prova migliore il Soriano l’ha offerta a Palmi, dove però è stato sconfitto. A volte basta davvero poco per spostare equilibri e commenti e non dovrebbe essere così. Ma quel ko è stato accompagnato da una prova eccellente e quando giochi in un certo modo, i risultati arrivano per forza. E poi le risposte giungono da tutta la squadra, anche da coloro che sono chiamati a entrare in campo a gara in corso. Con le cinque sostituzioni tutti devono farsi trovare pronti. Archiviata la gara di Scalea, da martedì si comincerà a pensare al Gioiosa Jonica, per provare a portare a cinque la striscia vincente.

LEGGI ANCHE: Eccellenza: il Soriano questa volta non stecca e cala un bel poker al ReggioRavagnese