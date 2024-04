Serie D | La Vibonese sfida fuori casa il Portici

La squadra rossoblù alla ricerca di una vittoria per il terzo posto in classifica. La squadra campana lotta per la salvezza

Fischio d’inizio alle ore 15:00 allo stadio comunale “San Ciro” per l’incontro di calcio Portici – Vibonese. I padroni di casa non possono perdere, trovandosi sopra di un solo punto dalla zona play out quando mancano due partite alla fine del campionato. La Vibonese cerca invece conferme per il terzo posto in classifica e con una vittoria conquisterebbe il terzo posto con una giornata di anticipo. Le ultime due gare con il Portici sono state vinte dalla Vibonese, la prima nel 2017 e l’ultima nel 2018 in serie D. Direttore di gara Davide Ammannati da Firenze; Assistenti: Benedetto Casale di Formia e Beatrice Neroni di Ciampino. Le formazioni: PORTICI (4-3-3): Aniello; Pelliccia, Sinistra, Costanzo e Zenoni; Marcucci, Schiavi, Maione; Musso, Squerzanti, Sow. Allenatore: Condemi. VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Onraita, Ciotti, Baldan, Malara; Esposito, Borgia, Mal; Furina, Favetta, Castillo. Allenatore: Cacciola