Ginnastica artistica e ritmica: brillanti risultati per le atlete della Moonlight Dancing di Vibo

Arrivano anche da Pianopoli risultati e soddisfazioni per l’Asd Moonlight Dancing di Vibo Valentia. In occasione dei campionati regionali Csen di ginnastica artistica e ginnastica ritmica, l’esibizione delle varie allieve nelle rispettive categorie è stata perfetta. Il lavoro settimanale ha condotto a una serie di prove molto applaudite, che hanno riscosso il consenso dei presenti e della giuria, visto che sono stati numerosi i piazzamenti sui gradini più alti del podio. Parole di gratitudine e soddisfazione sono state rivolte da parte della direttrice Giacoma Russo alle ginnaste e soprattutto ai tecnici Giandomenico Palmieri per la ginnastica artistica e Maria Calafati per la ginnastica ritmica. Il loro impegno e la costante dedizione hanno portato le allieve sui gradini più alti del podio.

Per quanto riguarda la ginnastica ritmica, nella categoria Esordienti ha partecipato Rachele Blunda, mentre per la categoria Allieve ecco Chiara Fanelli e Martina Suriano e in quella Junior Marina Blunda. In merito alla ginnastica artistica, nella categoria Esordienti hanno preso parte all’evento La Grotteria Aurora, Spagnolo Giorgia, Fogliaro Emily. Categoria Allieve A: Bertuccio Asia, Palmieri Noemi, Mesiano Miriam, Barbetta Ariel, Caprino Adele, Ceravolo Rosamaria, Gurzì Emma, Di Renzo Alexandra. Categoria Allieve B: Bertuccio Sophia, Gasparro Emma, Dipietra Viola, Campisi Asia, Gurzì Sofia, Simonetti Siria. Numeroso il gruppo Junior A: Colacchio Gioia, Lavecchia Alessia, Lico Vanessa, Navarra Sofia, Mangialavori Chiara, Pontoriero Natalie, Petrolio Beatrice, Pizzurro Emma, Bardetta India, Palmieri Alessandra. Infine per la categoria Senior ecco: Calafati Maria, Pellegrino Martina, Farfaglia Elisea. Da parte dei maestri un plauso collettivo a tutte le allieve per l’impegno settimanale e per la prova offerta ai campionati regionali. L’Asd Moonlight Dancing si conferma una gran bella realtà e guarda già ai prossimi impegni con fiducia.

