Under 17 regionale: la Vibonese giocherà in semifinale contro la Reggina

Continua il cammino della Vibonese nella fase finale del torneo regionale Under 17. Senza un attimo di respiro, con un impegno dietro l’altro, la squadra rossoblù allenata da Giovanni Campo è arrivata fino alla semifinale. Partendo da sfavorita nella fase degli spareggi, avendo dovuto sempre giocare in trasferta con l’obbligo di dover solo vincere per andare avanti, la Vibonese ha dapprima trionfato a Diamante contro la squadra della Alessandro Rosina (1-5) e poi, nella finalissima play off del girone C, ha vinto nuovamente in trasferta contro il Calcio Lamezia (0-1).

Approdata alla fase finale, la formazione di mister Campo ha vinto anche in casa della Rossanese (1-4) e adesso si appresta a disputare la semifinale, per quella che sarà la terza gara nel giro di otto giorni. Stavolta, sul campo neutro di Palmi, la Vibonese andrà ad affrontare la Reggina, che ovviamente sulle carte federali risulta con il nome di La Fenice Amaranto. Il match in programma sabato 4 maggio avrà inizio alle ore 15.30. Da regolamento le semifinali si disputano in gara unica e in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari della durata di quindici minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si effettueranno i calci di rigore. Nella gara contro la Reggina, i rossoblù dovranno fare a meno degli squalificati Romano e Lo Preiato. In panchina non potrà sedere mister Giovanni Campo, anche lui squalificato per una giornata. L’altra semifinale del torneo Under 17 vedrà di fronte il V.E. Rende e il ReggioRavagnese, che si sfideranno, sempre sabato, a Pianopoli. Le finaliste si contenderanno la Coppa Calabria Under 17 sabato 11 maggio al Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

