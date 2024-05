Soriano sconfitto nel match di play off, ma rimane una stagione da applausi – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’applauso finale rivolto alla squadra, da parte del pubblico rossoblù, è stata la cosa più bella della partita di play off. Non ce l’ha fatta il Soriano a superare il primo turno, lasciando strada a un Cittanova più cinico e concreto, compatto e ben messo in campo. Ma la squadra di Peppe Giovinazzo ha dato tutto, senza però trovare in certi frangenti quel pizzico di fortuna che avrebbe certamente aiutato. Il presidente Gianni Monardo, ovviamente deluso per il risultato, ha inteso ugualmente ringraziare l’intero gruppo per i risultati ottenuti. Ha chiamato a sé tutti quanti e ha fatto un bel discorso ai ragazzi, perché in questi casi bisogna anche interpretare bene il ruolo che si ricopre. «Ho voluto rivolgere personalmente un plauso alla squadra, allo staff, ai collaboratori e a tutti coloro i quali, in questa stagione, hanno dato il proprio contribuito, ognuno per come ha potuto, a far sì che il Soriano arrivasse a toccare traguardi mai raggiunti. Sono ovviamente dispiaciuto per il risultato, ma questi spareggi sono così. Ai ragazzi, però, nulla posso rimproverare. Li ho ringraziati per quello che hanno fatto in questa annata indimenticabile, nella quale si sono ben comportati anche al di fuori del campo, portando tanto rispetto a me e alla società».

Questo torneo vissuto da protagonista, spingerà il Soriano a ripetersi anche nella prossima stagione. «Sì, è proprio così. L’intenzione è quella di ripartire con questo gruppo, per tornare a raggiungere questi traguardi. Sono convinto che saremo ancora protagonisti. Già con lo staff tecnico stiamo programmando il prossimo torneo. Allo stesso tempo penso che la gente di Soriano abbia compreso realmente i sacrifici che abbiamo sostenuto nel portare la squadra così in alto. Spero che il paese ci stia sempre più vicino, anche perché, lo ribadisco, noi vogliamo ripeterci».

