Serie D | Vibonese contro Reggio Calabria, le formazioni ufficiali

Iniziano i playoff del girone I di Serie D: la Vibonese ospita Lfa Reggio Calabria. Calcio d’inizio alle ore 16. Dal derby uscirà la squadra che sfiderà in finale la vincente tra Siracusa e Acireale. La squadra di Busce in questa stagione ha raccolto 4 punti contro gli amaranto pareggiando al Granillo e vincendo per 1-0 la gara di ritorno. Alla Vibonese potrebbe bastare anche il pari per approdare in finale grazie al miglior posizionamento di classifica raggiunto al termine della regular season. Alla “Nuova” Reggina servirà una prestazione perfetta per riuscire a battere in casa una Vibonese che per larghi tratti della stagione è stata una delle squadre più forti del Girone I e che per tutto il girone d’andata ha lottato con Siracusa e Trapani per la vittoria del campionato.

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Malara, Baldan, Puca, Ciotti; Esposito, Borgia, Mal; Terranova, Favetta, Castillo. A disposizione: Polidori, Casalongue, Iuliano, Tandara, Onfraita, Gaeta, Anzelmo, Scavone, Furina. All. Busce

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà, Porcino; Provazza, Rosseti, Perri. A disposizione: Velcea, Parodi, Zanchi, Rana, Salandria, Belpanno, Lika, Renelus, Bolzicco. All. Trocini

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino. Assistenti: Giulio Pancani di Roma 1 e Riccardo Liotta di San Donà di Piave