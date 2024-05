Serie D | Vibonese sconfitta in casa da Reggio Calabria, addio finale play off

Sarà Reggio Calabria a sfidare il Siracusa nella finale play-off nel girone I. Gli amaranto sono infatti riusciti a battere la Vibonese allo stadio Luigi Razza per una rete a zero con goal segnato da Nino Barillà. Alla Vibonese sarebbe bastato anche il pareggio per la finale play off, ma la squadra rossoblù non è riuscita nell’impresa e in finale andrà la squadra reggina. Il goal di Barillà è arrivato al 25’ minuto del primo tempo. Secondo tempo della Vibonese tutto giocato in attacco ma non è bastato per pareggiare, pur sfiorando i rossoblù il pareggio già nel primo tempo con Terranova che raccoglie un cross dalla sinistra e spedisce vicino al palo. Ma Reggio Calabria non rinuncia a giocare. Ci provano Porcino e Perri con scarsi risultati e al 35° anche Rosseti con un tiro forte ma centrale che Del Bello respinge. Due minuti dopo è la Vibonese a mettere in affanno gli amaranto con un’azione tambureggiante ma poco precisa. La Vibonese torna pericolosa al 75° e prepara il forcing finale. Ma Reggio Calabria si difende bene e porta a casa la vittoria. Sarà quindi la squadra reggina ad affrontare il Siracusa che oggi nell’altra semifinale ha vinto per 3 reti a 0.

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Malara, Baldan, Puca, Ciotti; Esposito, Borgia, Mal; Terranova, Favetta, Castillo. A disposizione: Polidori, Casalongue, Iuliano, Tandara, Onfraita, Gaeta, Anzelmo, Scavone, Furina. All. Busce

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà, Porcino; Provazza, Rosseti, Perri. A disposizione: Velcea, Parodi, Zanchi, Rana, Salandria, Belpanno, Lika, Renelus, Bolzicco. All. Trocini

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino. Assistenti: Giulio Pancani di Roma 1 e Riccardo Liotta di San Donà di Piave