Calcio a 5, il Futsal Club Filadelfia vince il la Coppa della Regione di Serie D

I vibonesi hanno battuto Nuova Celico e Virtus SBS nel triangolare tra le regine dei tre gironi provinciali. Per la squadra di coach Panucci (neopromossa in C2) si tratta del secondo trofeo stagionale dopo la vittoria del campionato

Il Futsal Club Filadelfia si aggiudica il trofeo della Coppa della Regione Serie D Calcio a 5, per la prima volta intitolato alla memoria del compianto Fernando Colicchia, prima apprezzato giocatore e poi stimato tecnico anche delle Rappresentative calabresi.

Sul gommato del Palazzetto dello Sport di Casali del Manco, la squadra vibonese ha superato la Nuova Celico dopo i calci di rigore (il tempo da trenta minuti si era chiuso a reti inviolate) e, successivamente, la Virtus SBS per 8-0 con reti di Bartucca, doppietta di Procopio, Dastoli, autorete di Claudio Timpano, doppietta di Valia e sigillo definitivo di Piro.

Nella seconda gara, invece, la stessa Virtus SBS aveva battuto per 2-1 la Nuova Celico con gol di Vilone e Carvelli, mentre per la squadra di casa Pantusa aveva realizzato il momentaneo pari. Un bel pomeriggio di futsal concluso con le premiazioni alle tre squadre per le vittorie dei rispettivi gironi provinciali da parte del Delegato Regionale per il Calcio a 5 Giuseppe della Torre e del Delegato di Cosenza Antonio Massarini.

Infine, la consegna dell’ambita Coppa della Regione Serie D C5 al Futsal Club Filadelfia che ha chiuso la stagione mettendo in bacheca un secondo trofeo dopo la vittoria del campionato con la conseguente promozione in Serie C2, quest’ultima al pari delle altre due compagini partecipanti.

I tabellini dei match

NUOVA CELICO – FUTSAL CLUB FILADELFIA 2-3 dcr (0-0 al 30’)

NUOVA CELICO: Bonfiglio, Rota, Amelio G., Gemelli, Lindia, Romeo, Pantusa, Zagotta, Amelio F., Naccarato, Brancati, Perrone. All. Panucci

FUTSAL CLUB FILADELFIA: Campisano, Giampà, Procopio, Fruci, Villelli, Dastoli, Runca, Piro, Valia, Bartucca M., Caruso, Ieracitano. All. Rondinelli

ARBITRI: Sig. Giandomenico Trozzo (sez. Cosenza) – Sig. Michele Sorrenti (sez. Rossano)

TERZO UFFICIALE DI GARA: Sig. Riccardo Nadile (sez. Locri)

RIGORI: Gemelli parato (C) Procopio parato (F) Lindia parato (C) Valia gol (F) Romeo gol (C) Villelli gol (F) Pantusa gol (C) Dastoli gol (F) Naccarato alto (C)

NUOVA CELICO-VIRTUS SBS 1-2

NUOVA CELICO: Bonfiglio, Rota, Amelio G., Gemelli, Lindia, Romeo, Pantusa, Zagotta, Amelio F., Naccarato, Brancati, Perrone. All. Panucci

VIRTUS SBS: Mannella S. ’97, Ciconte, Franzè, Carvelli, Pupo, Timpano A., Sodaro, Vilone, Tucci, Mannella S. ’00, Timpano C., Barbieri. Dir. VersaceARBITRI: Sig. Riccardo Nadile (sez. Locri) – Sig. Michele Sorrenti (sez. Rossano) –

TERZO UFFICIALE DI GARA: Sig. Giandomenico Trozzo (sez. Cosenza)

MARCATORI: 4’ Vilone (V) 23’ Pantusa (C) 26’ Carvelli (V)

AMMONITI: Amelio G. (C) Mannella S. ’00 (V)

VIRTUS SBS-FUTSAL CLUB FILADELFIA 0-8

VIRTUS SBS: Mannella S. ’97, Ciconte, Franzè, Carvelli, Pupo, Timpano A., Sodaro, Vilone, Tucci, Mannella S. ’00, Timpano C., Barbieri. Dir. Versace

FUTSAL CLUB FILADELFIA: Campisano, Giampà, Procopio, Villelli, Dastoli, Runca, Piro, Valia, Bartucca G., Bartucca M., Caruso, Ieracitano. All. RondinelliARBITRI: Sig. Michele Sorrenti (sez. Rossano) – Sig. Riccardo Nadile (sez. Locri)

TERZO UFFICIALE DI GARA: Sig. Giandomenico Trozzo (sez. Cosenza)

MARCATORI: 6’ Bartucca (F) 8’ rig., 9’ Procopio (F) 15’ Dastoli (F) 16’ Aut. C. Timpano (F) 20’, 22’ Valia (F) 30’ Piro (F)