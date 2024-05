Pizzo celebra lo scudetto dell’Inter, tifosi nerazzurri in festa per il ventesimo Tricolore

Dopo aver vinto lo scudetto ormai quasi un mese fa, l’Inter di Simone Inzaghi ha ricevuto ieri la coppa della Serie A. Al termine della partita pareggiata 1-1 con la Lazio i nerazzurri hanno alzato il trofeo a San Siro davanti al proprio pubblico, nel match della 37esima giornata, che rappresenta anche l’ultima partita in casa della stagione 2023-2024.

La gioia per il 20esimo scudetto ha contagiato tutti i tifosi nerazzurri sparsi per l’Italia. E ieri, anche in Calabria, tanti supporter si sono ritrovati per festeggiare nuovamente il Tricolore.

A Pizzo una folla entusiasta si è riunita in piazza della Repubblica per celebrare la vittoria e la conquista della seconda stella da parte dell’Inter.

La piazza, un tripudio di colori nerazzurri, si è animata con bandiere e sciarpe sventolate dai tifosi in festa. L’evento, che si è svolto dal pomeriggio fino a tarda sera, ha rappresentato un momento di gioia e di forte senso di comunità per tutti gli interisti di Pizzo.

Tra i momenti più toccanti della serata, la consegna di una maglia ufficiale dell’Inter e di un mazzo di fiori alla famiglia del piccolo Lorenzo, scomparso tragicamente tre anni fa a causa di un tumore al cervello. Un gesto di affetto e solidarietà che ha commosso tutti.

La festa nerazzurra è proseguita poi alla Marina, dove la celebrazione è continuata con striscioni, torce e spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Pizzo .