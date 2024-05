Quattro salti nel Parco (urbano): domenica sessione pubblica di fitness a Moderata Durant

L’evento patrocinato dal Comune di Vibo e promosso da Simona Narzisi punta a trasformare l’area verde in una palestra all’aperto dove dalle 9.30 alle 20 sarà possibile allenarsi in diverse discipline soli o in gruppo

Il Parco Urbano di Vibo Valentia si trasforma in una palestra a cielo aperto per ospitare l’evento “Esco pazzo fitness”. Prima edizione dell’iniziativa organizzata dall’istruttrice Simona Narzisi con l’obiettivo di regalare alla città un’occasione di incontro all’insegna dello sport e del benessere.

Domenica 26 maggio dalle 9.30 alle 20.00 nell’area verde cittadina sarà possibile praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Gli allenamenti proposti sono molteplici e comprendono discipline diverse dal kick boxing al pilates, dall’indor ciclyng al super jump, dal calisthenics al body pump. Spazio anche agli spettacoli di danze aeree e al calcio per i più piccoli che potranno cimentarsi in partite amichevoli con gli atleti del Settore Giovanile dell’Us Vibonese.

Le lezioni, gratuite e aperte a tutti, saranno tenute da istruttori qualificati provenienti dalle nove palestre che hanno aderito alla manifestazione rispondendo con entusiasmo all’invito della promotrice Simona Narzisi. Un bell’esempio di collaborazione che mette in circolo nuove idee ed energie sane per contribuire alla rivitalizzazione il tessuto sociale della città. Un lavoro di squadra che ridefinisce il ruolo delle palestre sempre più propense a interfacciarsi con il territorio in cui operano.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e della Pro Loco ed è stata realizzata con il supporto di partner e sponsor commerciali. Di seguito il programma.