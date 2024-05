Vibonese, tre giovani calciatori convocati nella Rappresentativa Regionale Under 16

Dopo un anno di duro lavoro e impegno, è arrivato il giusto premio per i tre giovani calciatori della Vibonese: Fragalà, Nesci e Romano sono infatti stati convocati nella Rappresentativa Regionale U16, un riconoscimento significativo che testimonia la loro dedizione e crescita costante nel mondo del calcio giovanile.

Oggi pomeriggio, presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, i tre “leoncini” hanno partecipato alla seduta di allenamento sotto la guida di mister Roberto Mantuano.

La convocazione nella Rappresentativa Regionale U16 rappresenta non solo un traguardo personale per Fragalà, Nesci e Romano, ma anche un motivo di orgoglio per la Vibonese, che si conferma non solo una fucina di talenti, ma anche tra le società con un importante settore giovanile in ambito regionale.