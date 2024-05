Soriano pronto a ripartire. Enzo Morabito: «Intenzionati a disputare un’altra stagione da protagonisti» – INTERVISTA

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’occasione è la consegna della targa a Sasha Giorgetti. Il difensore argentino del Soriano ha conseguito un brillante secondo posto nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. La degna conclusione di una stagione sopra le righe per il club rossoblù, in grado di ottenere il migliore risultato della propria storia, con il terzo posto finale. Il presidente Enzo Morabito si complimenta con Giorgetti per il piazzamento finale nella classifica di rendimento: «Noi abbiamo creduto in Sasha fin dal primo momento. Abbiamo puntato tanto su lui, per costruire una difesa che ha fatto bene. Congratulazioni a lui per la seconda posizione nella Top Ten di Zona D e anche a noi per aver fatto una scelta ideale»

Il progetto del Soriano continua e si farà di tutto per trattenere Giorgetti e qualche altro big dell’organico: «Abbiamo intenzione di ripartire da quanto di buono è stato fatto. È un gruppo che a partire proprio da Sasha – spiega Enzo Morabito – ha delle qualità tecniche e umane non indifferenti. Quindi quello di Giorgetti è uno dei primi nomi della lista per ricominciare di slancio nella prossima stagione».

L’idea è quella di vivere un’altra annata da protagonisti, sperando di registrare nuovi innesti in società: «Sicuramente stiamo già organizzandoci per far bene in un torneo che fin da ora si annuncia ancora più complicato. L’allargamento societario è per noi di vitale importanza: abbiamo bisogno di ossigeno e quindi di soci appassionati e quindi è auspicabile l’ingresso in società di persone che possano dare la possibilità all’Ags Soriano di proseguire nel proprio cammino in Eccellenza, come sta ben facendo da diversi anni a questa parte».