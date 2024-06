Dilettanti, inizia a prendere forma la stagione 2024-2025: ecco le date di inizio dei campionati regionali

La Lnd Calabria ha anche stabilio la scadenza per l'iscrizione ai prossimi tornei. Fissata pure la soglia degli under in campo

La prossima stagione del calcio calabrese inizia a prendere forma, in tutte le sue sfumature. La Lnd Calabria ha reso note le date di inizio dei campionati dilettantistici regionali insieme anche alle date di scadenza iscrizione ai prossimi campionati.

Iniziando da queste ultime, il periodo di iscrizione per Eccellenza e Promozione va dall’8 luglio al 22 dello stesso mese. Si allunga invece il periodo per la Prima Categoria che vedrà il primo giorno utile di iscrizioni sempre l’8 luglio mentre la data di chiusura sarà il 2 settembre. Ventaglio ancora più ampio per Seconda Categoria (8 luglio-16 settembre) e Terza Categoria (8 luglio-23 settembre). Per la Categoria Under 19, invece, il periodo va dall’8 luglio al 22 luglio.

Passando invece alla data di inizio dei campionati dilettantistici, vanno sempre a braccetto Eccellenza e Promozione che fischieranno il calcio d’inizio il prossimo 15 settembre, e con la regola Under che imporrà almeno un classe 2005 e un classe 2006 i campo. Il 29 settembre invece sarà la volta del calcio d’inizio della Prima Categoria, con l’obbligo di un classe 2004 in campo. Seconda Categoria e Terza Categoria, con nessun obbligo Under, scenderanno in campo rispettivamente il 6 ottobre e il 20 ottobre. Il 13 ottobre inizierà invece il campionato Juniores.