Mercato Vibonese, i rossoblù vicini al tecnico Facciolo e al ds Meli

L'ex allenatore dell'Acireale in città pronto a firmare il contratto. Trattativa in dirittura d'arrivo anche per il nuovo responsabile del mercato

Attesa a Vibo Valentia per i movimenti di mercato dei rossoblù in vista del prossimo campionato di Serie D. In quest’ultimo mese il silenzio all’ombra del “Luigi Razza” era solo apparente anche perché c’è una stagione da programmare. Nella giornata di venerdì, dunque, si è svolto il Cda (Consiglio d’Amministrazione) tra il presidente Pippo Caffo e tutti i soci rossoblù, essenzialmente per capire da dove e come ripartire.

L’epilogo della riunione societaria, comunque sia, ha innanzitutto portato a maturazione un paio di novità legate ad allenatore e direttore sportivo. Quanto al primo, sembra ormai cosa fatta per Michele Facciolo sulla panchina della Vibonese. Il tecnico (originario di Pizzo) sarebbe addirittura in procinto di mettere nero su bianco dopo l’esperienza, sempre in Serie D, con l’Acireale. Sembra essersi delineata anche la via che porta al direttore sportivo poiché a seguire Facciolo potrebbe essere Ettore Meli. Anch’egli sembra aver ceduto alle avances della Vibonese e presto potrebbe materializzarsi l’ufficialità. Intanto mister Facciolo è già nella cittadina vibonese. Insomma, la doppia trattativa sembra ormai in fase avanzata