Ottavo giorno di ritiro per la Vibonese. Simonelli: «Ci aspettiamo di fare un grande campionato. Il gruppo è coeso»

Ottavo giorno di ritiro per la Vibonese che sta svolgendo la preparazione a Trepidò, per poi rientrare in patria il 12 agosto. Primi segnali per mister Facciolo, che ha studiato i ragazzi sia in allenamento che nel triangolare svolto contro Sambiase e Cotronei. Dei tanti nuovi che stanno svolgendo la preparazione c’è Marco Simonelli, seconda punta d’esperienza con quasi 200 presenze tra Serie D e Serie C. Il classe 2000 ha già alle spalle quasi 50 presenze in Serie C con la maglia della Viterbese, oltre ad un passato nelle giovanili del Frosinone. Nell’ultima stagione è stato tra le fila dell’Ostiamare nel girone G di Serie D.

Le sensazioni di Marco Simonelli

Ecco dunque le sue prime sensazioni, colte ai microfoni ufficiali del club: «Ho grande voglia di rivalsa, così come tutta la squadra, poiché siamo carichi per fare una grande stagione. Sicuramente mi aspetto di fare un grande campionato e fare più gol e assist possibili, sia per aiutare i miei compagni ma anche per togliermi qualche soddisfazione personale». Un organico nuovo ma che sta imparando a conoscersi: «Siamo un gruppo giovane – continua Simonelli – ma già coeso. Insieme ridiamo e scherziamo ma quando c’è da entrare in campo andiamo con la massima concentrazione e professionalità, perché sappiamo l’importanza di questa maglia». Previste interessanti amichevoli come quella contro la Vigor Lamezia il 21 agosto e quella contro il Soriano il 25 dello steso mese.