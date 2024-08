La Vibonese termina il ritiro a Trepidò. Il nuovo acquisto Giunta: «Trasmetterò ai più giovani la cultura del lavoro»

Termina ufficialmente il ritiro della Vibonese a Trepidò, iniziato lo scorso 2 agosto e con la società rossoblù che, adesso, ha fatto ritorno in patria. Adesso la preparazione continuerà in casa, avvicinando così nel migliore dei modi il campionato. Come ormai noto, l’organico rossoblù è parecchio cambiato, così come sono cambiati i futuri protagonisti e tra questi, sicuramente, rientra Francesco Giunta. Il centrocampista classe 1999, infatti, ha alle spalle una ricca esperienza calcistica poiché è inizialmente cresciuto nelle giovanili dell’Entella e con quasi 200 presenze tra Serie C e Serie D con le casacche di Rieti, Sicula Leonzio, Savoia, Gavorrano, Lavello, Campobasso e, nell’ultima stagione, con il Messina.

Inculcare la cultura del lavoro

Intervistato ai microfoni ufficiali del club, lo stesso Giunta ha esternato le proprie sensazioni post-ritiro: «Innanzitutto sono felice di arrivare a Vibo e sono molto positivo. Spero di dare il mio contributo». Una rosa giovane quella costruita dal direttore sportivo Meli, basti pensare che Giunta è uno dei più grandi, nonostante abbia solamente venticinque anni: «Sicuramente ho una buona esperienza alle spalle e spero che possa servire per crescere a livello di maturità. Siamo un gruppo giovane ma già abbastanza compatto e che ha tanta voglia di lavorare. Io sono uno dei più grandi e a livello di esperienza ho fatto qualche campionato in più rispetto ad altri, per questo motivo voglio trascinare i più giovani a capire la cultura del lavoro, sperando così di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».