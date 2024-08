La Vibonese scalda i motori, tra i nuovi volti c’è Favo: «Porterò tutta la mia esperienza nel gruppo»

Settimana impegnativa per la Vibonese che tra due giorni (il 21 agosto) sarà di scena allo stadio D’Ippolito per l’amichevole contro la Vigor Lamezia di mister Fanello mentre il 25 agosto, invece, l’appuntamento sarà al Luigi Razza dove è in programma il test contro il Soriano. Insomma, sicuramente saranno impegni che daranno a mister Facciolo ulteriori segnali e indicazioni di cui ha bisogno, anche per capire l’andamento tecnico/fisico di un squadra totalmente nuova e con nuovi interpreti. Tra i nuovi arrivi di questo mercato estivo c’è Vittorio Favo, una sorta di regista di centrocampo che arriva a Vibo dopo l’esperienza al San Marzano. Il ventottenne è tra i più esperti dell’organico e vanta un curriculum sicuramente di livello viste le 280 presenze tra Serie C e Serie D.

«Dobbiamo diventare squadra»

Proprio il regista (all’occorrenza mezzala) ha esternato le sue sensazioni ai microfoni ufficiali del club: «Sono molto motivato per questa nuova avventura, sono convinto che possiamo fare qualcosa di importante. Arrivo qui con lo spirito di chi sa di essere in una grande società e che ha fatto la storia recente dell’intera regione. Inoltre arrivo con lo spirito di chi vuole fare bene. Sappiamo di avere un gruppo giovane ma cercherò di portare la mia esperienza e soprattutto di essere me stesso, utilizzando il bastone quando sarà necessario e la carota quando servirà». E ancora: «Sta nascendo un bel gruppo e dobbiamo diventare in fretta una squadra poiché questa è la cosa più difficile, ma sono certo che ce la faremo. Abbiamo sicuramente bisogno dei tifosi e cercheremo di riuscire a portarli dalla nostra parte con il nostro atteggiamento e con le nostre prestazioni».