Il San Nicola-Chiaravalle impatta sulla Bovalinese per 1-1. Sisi: «Il vento ha condizionato la gara, ma alla fine il pari è giusto»

Né vincitori né vinti tra San Nicola-Chiaravalle e Bovalinese in un match che vedeva contrapposte due formazioni alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. L’anticipo della quarta giornata di Promozione B, dunque, finisce 1-1 e che muove la classifica di entrambe. Tutti e due i gol nella prima frazione, con i padroni di casa che trovano il momentaneo vantaggio all’altezza della mezz’ora grazie al timbro di Locascio ma l’illusione dura poco poiché, dopo poco più di un giro di lancetta, la Bovalinese trova il pari con Federico. Nella ripresa gli ospiti rimarranno in dieci uomini ma i ragazzi di mister Sisi non riusciranno ad approfittare.

Le parole di Sisi

A parlare del match, ai nostri microfoni, è stato proprio il tecnico vibonese: «Il pareggio può essere anche giusto, anche se la partita è stata fortemente condizionata dal vento il quale, nel primo tempo, era normale e a nostro favore e poi, nella ripresa, si è alzato di molto. Siamo riusciti a trovare il vantaggio ma, dopo un minuto scarso, loro sono riusciti a pareggiare grazie a un gol rocambolesco. Sapevamo comunque di affrontare una buona squadra e che fa giocare male le altre. Nel secondo tempo sono rimasti in dieci ma col vento a favore e, nonostante l’inferiorità numerica, hanno giocato con tre punte e con lanci lunghi che ci mettevano in difficoltà. Negli ultimi quindici minuti abbiamo creato tanto, cercando di vincere la partita ma alla fine va bene così, anche perché attualmente sta girando così e comunque avevamo preventivato queste difficoltà iniziali, perché non dimentichiamo che diciassette elementi su venti sono nuovi». E ancora: «Siamo una squadra in costruzione e il calendario di certo non ci ha aiutato dal momento che, nelle prime otto giornate, stiamo affrontando Deliese, Atletico Maida, Stilomonasterace, Gioiosa Ionica, Capo Vaticano, Virtus Rosarno. A parte questo, qualche risultato è anche bugiardo come la sconfitta per 3-0 in casa dell’Atletico Maida, e anche nella gara inaugurale contro la Deliese la vittoria non sarebbe stata uno scandalo». Per il club, adesso, l’impegno casalingo contro la Virtus Rosarno, tra le candidate alla vittoria finale.