Serie D, la Vibonese vince ancora: piegato anche il Ragusa (2-0). Rossoblù in vetta alla classifica in solitaria

Terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile di fila per la Vibonese. La formazione rossoblù non sbaglia e, nel decimo turno del campionato di Serie D (Girone I) supera il Ragusa per 1-0 con i siciliani che allungano a cinque la striscia di partite senza vittoria. Vola dunque la squadra di Facciolo e, soprattutto, mantiene la vetta della classifica ma stavolta in solitaria, complice lo stop della Scafatese.

Primo tempo

«Nessuna pressione per il primo posto, perché noi dobbiamo pensare alla prestazione», aveva detto a chiare lettere mister Facciolo nella conferenza stampa pre-partita e di fatti così è stato, con una Vibonese paziente e senza la fretta di trovare la rete, anche perché la stessa è maturata da sola nel corso della gara. Il match inizia con un Ragusa che si fa subito vedere nei pressi della porta difesa da Illipronti con un calcio di punizione di Pizzutelli ma che finisce di poco alto sulla traversa. La Vibonese però prende subito campo e, nel corso tra il settimo e il nono minuto, benefica di tre calci d’angolo di fila, di cui l’ultimo trova la testa di Alagna che non inquadra però la porta. Dopo una fase di partita alquanto fiacca, arriva la giocata: è il 33′ pt quando Alagna, sulla linea dell’offside, viene imbeccato splendidamente da Favo con un lancio millimetrico dalla trequarti. Il centravanti aggancia, all’interno dell’area di rigore, e fulmina Grasso. Il Ragusa però non accusa il colpo e, anzi, due minuti più tardi fa venire i brividi alla Vibonese con Cipolla che, da fuori area, libera una staffilata che sbatte sul palo, alla sinistra di Illipronti, e sul conseguente pallone vagante si fionda Crisci che ribadisce in rete, ma la posizione è in fuorigioco.

Secondo tempo

Di forte impatto l’inizio della ripresa che, dopo quaranta secondi, ha sfiorato il raddoppio con Aronica che, accentratosi dalla sinistra in area di rigore, tra l’area piccola e il dischetto, calcia a botta sicura ma viene murato da un difensore avversario. Tre minuti più tardi è Simonelli a seminare insidie, incuneandosi in area dal settore di destra liberando un velenoso diagonale che non trova però né la porta né alcuna gamba amica. Al 24′ st ancora Vibonese che ci prova con il neo entrato Berardi il quale libera un gran tiro ma è letteralmente prodigioso il portiere Grasso a dire di no. Alla mezz’ora della ripresa i padroni di casa trova un meritato raddoppio: uno straripante Terranova infatti, sulla corsia di sinistra, mette in mezzo un bel cross che trova l’incornata di Germinio, il quale la mette sul palo più lontano. La Vibonese è prima in classifica, da sola.

Il tabellino

VIBONESE: Illipronti; Fontanelli, Squillace, Capone, Germinio; Favo, Giunta (25′ st Cardinale), Aronica (16′ st Milazzo); Simonelli (22′ st Berardi), Alagna (46′ st Ribaudo), Terranova (33′ st Checa). A disp.: Marano, Atteo, Rizzardi, Castillo. All. Facciolo

RAGUSA: Grasso; Ruffino, Benassi, Iotti, Cipolla (46′ st Bianco), Parisi (10′ st Danti); Pizzutelli, Memeo (10′ st Garufi), Tagliarino; Bonilla, Crisci (20′ st Johnson). A disp. Bonagura, Vitelli, Picchi, Scipione, Scaglione. All. Erra

ARBITRO: Bruno Tierno di Sala Consilina (assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Simone Conforti di Salerno)

MARCATORI: 33′ pt Alagna (V), 31′ st Germinio (V)

NOTE: Ammoniti: Germinio (V), Benassi (R), Pizzutelli (R), Iotti (R). Rec. 2′ pt-5′ st