Serie D, la Vibonese non brilla e cade ancora al Luigi Razza. A sorridere è l’Enna: finisce 0-1

L’imperativo per la Vibonese era sicuramente quello di vincere per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa, ma così non è stato. Il club rossoblù, nel quattordicesimo turno del campionato di Serie D (Girone I), registra invece la sua seconda sconfitta casalinga consecutiva, la terza nelle ultime quattro gare, e perde contatto con la vetta distante adesso sei lunghezze. In casa, la Vibonese perde 0-1. Tre punti preziosi per l’Enna dopo quattro partite senza vittoria e, soprattutto, con un solo gol segnato. Un successo che consente ai siciliani di fare un buon salto in classifica, lontano dalla zona rossa.

Primo tempo

Padroni di casa che iniziano il match con un approccio che sembrava propositivo, con Berardi che dopo un minuto cerca di sfondare in area, dal settore di destra, ma sulla corsa cade giù senza però subire fallo. Da lì in poi una Vibonese quasi irriconoscibile dal momento che, nel giro di cinque minuti, subisce due episodi andranno inevitabilmente a cambiare l’inerzia della gara. Innanzitutto al settimo minuto arriva il vantaggio ospite direttamente su calcio d’angolo con Espasa che, di testa, batte il portiere Illipronti e con quest’ultimo che ha qualche responsabilità sull’uscita e sul gol. Piove sul bagnato, e non solo per la pioggia che scendeva sul Luigi Razza, dal momento che cinque minuti più tardi i rossoblù rimangono addirittura in dieci per l’espulsione di Germinio, con quest’ultimo che atterra un Bamba-Moussa che era partito in velocità. Per l’arbitro è fallo da ultimo uomo. Nella mezz’ora successiva, che porterà poi alla fine del primo tempo, la Vibonese non è riuscita a rendersi pericolosa, probabilmente anche per la pecca dell’uomo in meno, e l’attaccante dei siciliani Bamba-Moussa costante spina nel fianco.

Secondo tempo

La ripresa era da affrontare con caparbietà, consapevoli di essere sotto sia di un gol che di una rete. Facciolo lascia negli spogliatoi Giunta per far spazio a Cardinale. Proprio quest’ultimo, dopo sessanta secondi, tenta l’incursione centrale ma non riesce a controllare bene il pallone. Al terzo minuto è invece l’ennesima a farsi vedere dall’altra parte con Barile che, sul settore di destra, entra in area e, dopo un dribbling a rientrare, calcia in porta ma Illipronti c’è. Quattro minuti più tardi è ancora l’Enna a rendersi propositiva, con il sempre rampante Bamba-Moussa che, dalla destra, entra in area e tira da posizione defilata, ma l’estremo difensore rossoblù mette in corner. Nel prosieguo del match la Vibonese continuerà a produrre poco, con il risultato che rispecchia la prestazione.

Il tabellino

VIBONESE: Illipronti; Cosmano (32′ st Fontanelli), Squillace, Capone, Germinio; Favo (13′ st Atteo), Giunta, Milazzo (13′ st Aronica); Berardi (13′ pt Checa), Alagna, Terranova. A disp.: Marano, Simonelli, Marras, Cardinale, Castillo. All. Facciolo

ENNA: Simeoli; Demoleon, Espasa, Amenta, Batista (43′ st Mbaye), Kalombola (40′ st Otero); Moreso, De Souza (7′ st Rotella), Cardore; Barile (13′ st Lusha), Bamba-Moussa (18′ st Cristiano). A disp. Delizia, Timmoneri, Nardella, Longhi, Rotella. All. Pagana

ARBITRO: Giorgio D’Agnillo di Vasto (assistenti Leonardo Grimaldi e Giuseppe Francesco Magnifico entrambi di Bari)

MARCATORI: 7′ pt Espasa (E)

NOTE: Ammoniti: Milazzo (V), Cardinale (V), Aronica (V), Terranova (V). Ammonito il tecnico dell’Enna, Pagana, per proteste. Espulso al 12′ pt Germinio (V). Rec.: 3′ pt-5′ st