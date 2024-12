Vibonese, contro l’Akragas vietato sbagliare. L’attaccante Berardi: «Partita ostica. Vogliamo vincere le ultime 3 gare d’andata»

Inutile fare allarmismi, anche perché sarebbe inopportuno, ma per una squadra come la Vibonese di certo non si possono ignorare le tre sconfitte incassate nelle ultime quattro uscite di campionato che hanno relegato la formazione rossoblù al quinto posto in classifica e a meno sei lunghezze dalla vetta. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Enna, la squadra di mister Facciolo sarà di scena, nel quindicesimo turno del campionato di Serie D (Girone I) sul campo dell’Akragas, attuale fanalino di coda. Una gara da non sottovalutare ma, al tempo stesso, da non sbagliare.

Berardi suona la carica

In vista della trasferta siciliana ha parlato, ai microfoni ufficiali del club, Filippo Berardi, alla sua seconda esperienza con questa maglia e al momento con 9 presenze (e 409 minuti) in campionato: «Di certo la sconfitta di domenica scorsa non ci voleva poiché è stato un peccato e ci tenevamo a fare risultato in casa nostra ma non ci siamo riusciti per varie circostanze, tra cui diversi episodi negativi. Adesso dobbiamo pensare all’Akragas e non sarà facile, anche perché loro vengono da una vittoria e non deve ingannare l’ultimo posto in classifica. Loro saranno carichi e vorranno tirarsi fuori dalle zone calde. Non la prenderemo sotto gamba e la affronteremo nel migliore dei modi per portare a casa i ter punti». E ancora: «Abbiamo fatto un girone di andata strepitoso e ora vogliamo chiuderlo vincendo tutte e tre le gare che rimangono al giro di boa».