La Vibonese attende la capolista Siracusa. Ecco cosa si aspetta mister Facciolo: «Voglio la squadra spensierata. Godiamoci questa gara»

Sale la febbre per il big match di domani, in programma allo stadio Luigi Razza (ore 14:30) tra Vibonese e Siracusa. Nella sedicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), la penultima di andata, i rossoblù secondi in classifica sfideranno dunque la capolista, con la possibilità di accorciare visibilmente il gap dal primo posto, portandosi a una solo lunghezza. L’epicentro della domenica calcistica, dunque, sarà proprio a Vibo.

Le parole di mister Facciolo

In occasione della supersfida, si è espresso ai microfoni ufficiai del club mister Michele Facciolo: «Uno scontro lassù che ci godiamo, consapevoli che il Siracusa fin da inizio stagione aveva e ha l’obiettivo di vincere il campionato. Noi siamo lì insieme alle grandi, e ci metto anche Scafatese e Reggina, e faremo di tutto per dare una soddisfazione al nostro presidente e a tutti i tifosi. La squadra deve essere spensierata e fare la sua partita, cercando di comandarla per lunghi tratti e mettendo in difficoltà un avversario che ha individualità importanti e un allenatore che ha dato un’identità precisa al club siciliano, come dimostrano i soli 5 gol subiti in 15 partite». E ancora: «In casa dobbiamo ritrovare il gioco che, a tratti, abbiamo smarrito e che nella prima metà ci aveva dato delle risposte importanti». Infine sui due nuovi: «Nunziante e Napolitano si stanno addentrando nel gruppo e ci daranno una grossa mano».