La Vibonese inizia il 2025 davanti ai propri tifosi contro la Nissa: l’obiettivo è di tornare a insidiare i vertici della classifica

Un anno andato ormai in archivio tra alti e bassi, tra vittorie e sconfitte. La Serie D (Girone I) torna in campo dopo la pausa invernale e dopo aver salutato il 2024. Per il nuovo anno, adesso, si rinnovano ambizioni e progetti a partire già da questo week, il primo del nuovo anno solare appunto. Il 2025, infatti, si apre in coincidenza con la prima giornata di ritorno (la diciottesima) e che vede la capolista Siracusa, fresca Campione d’Inverno, primeggiare con quattro lunghezze di vantaggio sulle altre. In tal senso la Vibonese deve aprire in maniera positiva la nuova annata, innanzitutto ritrovando una vittoria che manca da due turni e con una sola affermazione nelle ultime quattro uscite, che hanno fatto scivolare la squadra di mister Facciolo al quinto posto (l’ultimo utile per i playoff) a meno cinque dal secondo posto e a meno nove dalla vetta.

Si riparte dal Luigi Razza

Sicuramente la posizione in classifica non deve ingannare, anche perché la prima metà di stagione è stata complessivamente positiva ma non si può nascondere il fatto che si poteva fare qualcosina in più. I rossoblù, comunque, inaugureranno il nuovo anno davanti ai propri tifosi ospitando la Nissa. Uno scontro che, stando a quanto ci dice l’attuale classifica, sarebbe dal sentore di playoff dal momento che i siciliani viaggiano proprio sotto la Vibonese, con sei punti di ritardo. Peraltro la squadra neopromossa, in occasione degli auguri di buon anno e nelle parole del suo presidente Luca Giovannone, non si nasconde più e si è esposta: l’obiettivo sono i playoff e la Serie C. Tanta ambizione dunque, ma la stessa ce l’ha proprio la Vibonese. Il club del patron Caffo deve innanzitutto ritrovare lo smalto del primo quarto di stagione, arrivando a toccare anche la vetta, e la pausa potrebbe essere arrivata anche nel momento giusto, per schiarire le idee e riprendere fiato. Dovrebbero essere tutti a disposizione di mister Facciolo. La sfida del Luigi Razza (in programma alle 14:30) nasconde inoltre una ghiotta occasione: in caso di vittoria, infatti, la Vibonese potrebbe approfittarne e rosicchiare punti dal momento che, contemporaneamente, è in programma il big match tra prima e seconda, ovvero Siracusa-Sambiase.