Serie D, la Vibonese cade (0-1) contro il Sambiase in un campo ridotto a un pantano dalla pioggia. Decide Ferraro come all’andata

Da una parte il fascino della sorpresa e l’entusiasmo che prende sempre più quota, vivendo una favola inaspettata, dall’altro la concretezza di essere grande tra le grandi e dunque con l’impellenza di rientrare al più presto nel salotto d’élite, quello riservato a 2/3 squadre: era questo l’alone di attesa che caricava di aspettative la sfida di alta classifica, tutta calabrese, tra Sambiase e Vibonese e valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D. Un match, inoltre, che pesava molto sull’economia di vertice della classifica poiché oltre ai tre punti in palio (pesantissimi) metteva anche in gioco l’occasione di rimescolare le carte ai piani alti, ridisegnando gerarchie e protagoniste. Lo stadio Guido D’Ippolito era senza dubbio il teatro principale, l’epicentro, del turno appena archiviato.

Primo tempo

In una gara del genere sbagliare non era contemplato da nessuna delle due formazioni, per questo i due moduli e i ventidue interpreti sono stati scelti minuziosamente. Partendo dai padroni di casa, mister Morelli è orfano di Umbaca e si affida al tridente offensivo composto da Zerbo, Ferraro e Carella. Perri, Frasson S., Strumbo e Colombatti a formare il quartetto difensivo a protezione del portiere Giuliani. Caporello, Piriz e Solomon a centrocampo. Assenze anche nelle fila della Vibonese che deve fare a meno di Giunta, a tal proposito mister Facciolo ridisegna il centrocmapo con Favo affiancato da Aronica e Cardinale. Nunziante confermato nel quartetto di difesa insieme a Squillace, Capone e Germinio. In avanti l’ariete Terranova supportato da Alagna e Napolitano. Partita in bilico fino all’ultimo a causa dell’insistente pioggia degli ultimi giorni che aveva reso il campo ai limiti dell’impraticabilità ma dopo un sopralluogo insieme ai capitani Strumbo e Favo, il direttore di gara Andrea Mazzer di Conegliano decide di farla giocare. Al primo minuto di gioco il primo squillo è dei padroni di casa con Zerbo che, da calcio di punizione dalla lunga distanza, decide di andare dritto in porta con il pallone che però non si abbassa in tempo. Ovviamente in un campo in quelle condizioni è difficile anche decidere, e allora ecco che al 27’ Ferraro penetra in area dalla sinistra ma viene presumibilmente atterrato da Squillace, con l’arbitro che però fa proseguire il gioco sotto le proteste giallorosse. Nell’azione successiva ci prova Napolitano senza sortire però preoccupazioni. Alla mezz’ora occasione per la Vibonese all’interno dell’area di rigore sambiasina con Nunziante che, da due passi, viene murato. La prima frazione si chiude in perfetto equilibrio.

Secondo tempo

Nella ripresa si gioca senza pioggia ma comunque con un campo ai limiti della giocabilità. Parte forte il Sambiase che, nel primo minuto, beneficia di angoli consecutivi di cui il secondo poteva sortire qualche effetto con il colpo di testa di Ferraro, ma Bolzon c’è e controlla. I locali però entrano in campo più decisi e “cattivi” e, di fatto, trovano anche il vantaggio: al quinto minuto Ferraro prova la botta con la palla che però si ferma, a Bolzon battuto, a causa del terreno fangoso. L’attaccante però è lesto a fiondarsi sulla palla vagante e ribadire in rete. I rossoblù non riescono a incidere e allora sono ancora i locali a prendere l’iniziativa, sempre con Ferraro che ci prova la distanza. Il risultato non cambierà più, e forse questa è una sconfitta fatale per i ragazzi di Facciolo in otica prima posto e, probabilmente, anche per la seconda piazza. Come l’andata, è ancora Ferraro a giustiziare la Vibonese.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani; Perri, Frasson S., Strumbo, Colombatti; Caporello, Piriz(29’ st Tiveron), Solomon (19’ st Maitini); Zerbo (45’ st Gassama), Ferraro (36’ st Frasson V.), Carella(24’ st Cozza). A disp.: Grisendi, Morra, Dell’Acqua, Chianese. All. Morelli

VIBONESE: Bolzon; Squillace, Capone, Germinio, Nunziante; Favo, Cardinale (18’ st Barrere), Aronica (18’ st Castillo); Napolitano (29’ st Palumbo), Alagna, Terranova. A disp.: Marano, Atteo, Caballero, Milazzo. All. Facciolo

ARBITRO: Andrea Mazzer di Conegliano (assistenti Riccardo Liotta di San Donà di Piave e Alessandro Caricati di Conegliano)

MARCATORI: 5’st Ferraro (S)

NOTE: Ammoniti: Colombatti (S), Ferraro (S), Favo (V), Alagna (V), Squillace (V). Corner 5-2. Rec.: 0’ pt-5’ st