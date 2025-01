AGS Soriano, Tonino Figliomeni guiderà la formazione rossoblù: c’è l’ufficialità sul nuovo allenatore:

Dopo il periodo di appannamento che ha portato alle due sconfitte consecutive, e a quattro giornate senza vittoria, il Soriano deve ripartire e riprendere quota nel corrente campionato di Eccellenza. Dopo la sconfitta di Palmi tante cose sono successe, con la fine del rapporto sportivo con il tecnico Giuseppe Giovinazzo. Tanti interpreti sono cambiati nello staff tecnico, ma la cosa principale era la celerità nel trovare il nuovo tecnico con il compito di risollevare gli animi.

Tonino Figliomeni nuovo tecnico

Era nell’aria già da tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Tonino Figliomeni è il nuovo allenatore del Soriano. A supportare lo stesso sarà Michele Marturano nelle vesti di allenatore in seconda, ma soprattutto un volto che conosce l’ambiente dal momento che indossò questa maglia da calciatore. A completare lo staff ci sarà il preparatore dei portieri Raffaele Giacobbe. Insomma, a lui il compito di risollevare l’umore e soprattutto risalire in classifica. Figliomeni di certo non ha bisogno di presentazioni vista la sua trentennale carriera sulle panchine regionali. Nel suo curriculum due campionati di Eccellenza vinti con la Jonica Siderno e con il Rosarno. Veterano anche in Serie D dove conta quasi 100 panchine con Jonica Siderno, Vibonese e Rosarno. In Eccellenza ha allenato Tropea, Capo Vaticano, Marina di Gioiosa, Praia, Roccella, Trebisacce, San Luca (con cui ha vinto la Coppa Italia) e Gioiosa Jonica. Il suo vincente operato nel dilettantismo si arricchisce con la Rappresentativa Under 19 della Calabria. Il suo esordio in panchina domenica, in casa del Praia Tortora fresco vincitrice della Coppa Italia Dilettanti.