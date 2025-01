Serie D, la Vibonese in cerca di continuità fa visita al Pompei. Facciolo: «Sarà una battaglia ma siamo pronti»

L’imperativo della Vibonese è quello di dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro il Locri, anche perché altri tre punti metterebbero quasi completamente alle spalle il periodo opaco rilanciando ancora una volta la rincorsa ai vertici. La squadra rossoblù domani sarà di scena a Pompei, in occasione della ventunesima giornata del girone I di Serie D, prevista per le ore 14:30. Una partita che all’andata ha dato spettacolo al Luigi Razza e terminata con un pirotecnico 4-3 in favore dei ragazzi di mister Facciolo.

Facciolo in vista del match

In vista della trasferta in terra campana, comunque, si è espresso proprio il tecnico Facciolo nella consueta conferenza stampa pre match: «Affrontiamo il Pompei con il massimo rispetto, consapevoli della forza di un avversario che ha tolto qualche elemento di esperienza in questo mercato invernale, ma ha al suo interno validi calciatori anche giovanissimi». E ancora: «Sappiamo che sarà una battaglia, ma i ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana e sono pronti per questa trasferta impegnativa. Certamente fondamentale sarà l’approccio alla gara e allo stesso tempo mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. Non siamo chiamati a fare noi la partita ma se saremo bravi a metterla sulle nostre corde, posso dire che difficilmente la sbaglieremo».