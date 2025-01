Terza Categoria, prima fuga stagionale per il Tropea. Continua a correre l’Asd Mileto, alla sua quarta vittoria consecutiva

Ci si avvia verso la fine della prima metà della stagione, e in vetta si spezza il dualismo Tropea-Zungrese. La decima giornata del campionato di Terza Categoria è andata in archivio e, in attesa di chiudere settimana prossima il girone di andata, il tropea inizia a prendere il largo.

Gli anticipi

Come detto, fa il vuoto la capolista Tropea, a quota 25 punti. Due innanzitutto gli anticipi del sabato dei quali, uno di questi, vedeva impegnata il Tropea. Gara che dal risultato sembrerebbe essere stata senza storia nel testa-coda contro il fanalino Real Sorianello, dal momento che finisce 3-0. In realtà il match è stato alquanto equilibrato ma alla fine la maggiore qualità ha avuto la meglio. Primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Mamone e Russo tra il 24’ pt e il 26’ pt. Nella ripresa il gol nel finale di Contartese. Nell’altro anticipo, di scena il Mileto che prosegue il suo momento di forma inanellando la quarta vittoria consecutiva e, oltretutto, con una vena realizzativa straripante: diciotto reti nelle ultime quattro uscite. Davanti ai propri tifosi i biancorossi si impongono per 3-0. Apre le danze Joel al 23’ pt, mandando così i suoi al riposo in vantaggio. Nella ripresa Marasco, e ancora Joel, mandano il Mileto al terzo posto.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio della domenica scendeva in campo la Zungrese che doveva rispondere a tono alla compagine in riva alla costa degli déi e invece rallenta dopo sei vittorie consecutive sul campo (tralasciando la sconfitta a tavolino proprio contro il Tropea). I bianco/azzurri impattano sul campo del Pannaconi per 1-1. Dopo una prima frazione con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Ascoli, nella ripresa gli ospiti la riprendono con Fiamingo ma non basta per ribaltarla. Entra prepotentemente in zona play off il Pernocari che, davanti ai propri tifosi, batte il Paravati e inanella l’ottavo risultato utile consecutivo. Gara praticamente senza storia e terminata 5-1 grazie alla doppietta di Combatti e ai gol dei fratelli Alex e Amos Restuccia e di Mandaradoni. Per gli ospiti momentaneo 3-1 firmato Scannadinari. Continua la notte fonda per il Comprensorio Vibonese in caduta libera: cinque sconfitte di fila dal momento che i rossoblù cadono anche contro il Serra San Bruno. Eppure la formazione di mister Iorgi aveva trovato il vantaggio con Purita dopo soli sette minuti ma era solo un’illusione dal momento che sessanta secondi dopo, i locali pervengono al pareggio con Andreacchi. Alla mezz’ora c’è anche il sorpasso a cura di La Rizza. Sospesa infine la partita tra Maierato e Serrese a cinque minuti dal termine per un presunto spintone all’arbitro da parte dei giocatori maieratesi. Il parziale era di 3-3 con le reti per i padroni di casa di Parise, Sileo e Barba.

Risultati e classifica

Risultati: Tropea-Real Sorianello 3-0, Mileto-Cessaniti 3-0, Serra San Bruno-Compr. Vibonese 2-1, Maierato-Serrese sosp., Pannaconi-Zungrese 1-1, Pernocari-Cessaniti 5-1

Classifica: Tropea 25, Zungrese 19, Mileto 17, Pernocari 16, Paravati 15, Compr. Vibonese 15, Pannaconi 14, Serra San Bruno 14, Maierato 11, Cessaniti 11, Serrese 4, Real Sorianello 0

Prossimo turno: Compr. Vibonese-Pannaconi, Paravati-Mileto, Cessaniti-Maierato, Real Sorianello-Serra San Bruno, Serrese-Tropea, Zungrese-Pernocari