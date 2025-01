Volley femminile, la Tonno Callipo si prepara alla Final Four da campione d’inverno e dopo la vittoria a Scandicci

Terzo crocevia importante per la luminosa stagione finora della Tonno Callipo femminile. Dopo il titolo di Campione d’inverno, ecco la vittoria nell’andata dei quarti di Coppa Italia. Ora c’è in palio il pass per la Final Four in programma ad aprile. La squadra del presidente Pippo Callipo ha già compiuto un primo passo importante, quello di vincere gara-1 a Scandicci. Le giallorosse di coach Boschini si sono imposte con un eloquente 3-1 in Toscana, ed ora cercano di ripetersi nella decisiva gara-2, in programma al domani PalaValentia alle ore 19:30. Il monito per questo retour-match è arrivato direttamente da coach Boschini alla fine di gara-1: «Non sarà una partita semplice – ha sottolineato il tecnico -, loro non avranno nulla da perdere per cui giocheranno libere mentalmente». La palla ora passa inevitabilmente a Denise Vinci e compagne, che dovranno continuare nel positivo percorso fatto finora, non solo sul piano tecnico, quanto anche su quello mentale.

Servirà, in definitiva, la giusta concentrazione senza pensare al vantaggio ottenuto nel match di andata. Dunque nessun calo di attenzione, ma giusto approccio fin dal primo pallone. Che significa anche necessaria saldezza di nervi e riconosciuta maturità, tutte qualità del mosaico giallorosso di coach Boschini. Ecco quindi che l’obiettivo sarà quello di scendere in campo, come sempre, per vincere e senza calcoli. Per la cronaca, in caso di parità di risultato entrerà in gioco il golden set. Ovvero la disputa di un unico set aggiuntivo che deciderebbe la vincente e dunque il raggiungimento della Final Four. Ovviamente l’auspicio è quello di chiudere senza alcun prolungamento, confermando così uno dei due obiettivi stagionali.

La Tonno Callipo, infatti, nel suo secondo anno di attività al femminile, non ha nascosto le mire ambiziose, tanto in campionato quanto in Coppa Italia. E a legittimare il tutto ecco le dodici vittorie consecutive, che raccontano di una Tonno Callipo capolista in campionato, a +4 sulla seconda, e vincente in gara-1 della Coppa Italia. Alle viste dunque un appuntamento di grande prestigio, con la certezza che il PalaValentia, domani sera, si presenterà nella sua migliore veste. Quella calorosa e colorata di giallorosso, per spingere le ragazze vibonesi ad un primo traguardo importante di questa nuova stagione agonistica. La squadra aspetta tanti cuori esultanti sugli spalti, che le sospingano ad uno degli obiettivi stagionali.