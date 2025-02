La Vibonese ospita il Castrum Favara. Facciolo: «Dovremo lottare con le unghie e con i denti per la posta in palio»

Oggi pomeriggio il match valido per la ventiduesima giornata di Serie D. Il tecnico rossoblù: «Giochiamo contro un avversario che ha perso solo due volte nelle ultime sedici di campionato. In trasferta non perdono da settembre»

La Vibonese ospita il Castrum Favara in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie D e con i rossoblù che inseguono la terza vittoria consecutiva, che sarebbe la quarta nelle ultime cinque. Al Luigi Razza, però, verrà a fare visita il Castrum Favara che, nonostante gli undici punti di differenza, non deve essere sottovalutato. La squadra siciliana, infatti, arriva da cinque clean sheets consecutivi ed è l’unica squadra con la difesa ancora immacolata in questo girone di ritorno. I siciliani, inoltre, si esaltano in trasferta dal momento che non perdono da nove gare (l’ultima sconfitta risale al 29 settembre, in quel di Licata).

Le parole di mister Facciolo

Insomma, una gara da prendere con le pinze e dove sarà decisivo anche il minimo dettaglio. Lo sa bene mister Michele Facciolo che si è espresso così nella consueta conferenza stampa della vigilia: «Veniamo da due risultati importanti che ci hanno dato fiducia, ma sappiamo che ogni gara è una storia autonoma e che anche domani dovremo lottare con le unghie e con i denti per strappare la posta in palio a una squadra organizzata e, inoltre, che ha perso solo due volte nelle ultime sedici partite di campionato. Tra l’altro fuori casa non perde da settembre e noi dovremo essere bravi a gestire al meglio ogni fase del match, mantenendo alta l’intensità e giocando il nostro calcio cosi come abbiamo fatto a Pompei, seppur soffrendo in alcuni tratti, ma rimanendo sempre concentrati e fedeli ai nostri principi di gioco».