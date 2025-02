Promozione B, il San Nicola-Chiaravalle espugna (0-1) il campo della Bovalinese. Mister Sisi: «Nella ripresa abbiamo retto e trovato il gol»

Il San Nicola-Chiaravalle torna alla vittoria e lo fa in un campo difficilissimo come quello della Bovalinese, in occasione dell’anticipo della diciannovesima giornata. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, a decidere la sfida è Buzzi alla mezz’ora del secondo tempo, con i ragazzi di Sisi che possono recriminare anche per un palo colpito da Acuna sul risultato di vantaggio. Tre punti che cancellano lo stop casalingo di settimana scorsa e rilanciano la squadra in ottica salvezza diretta.

Le parole di Sisi

Nel post partita è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico del San Nicola-Chiaravalle, Domenico Sisi: «Oggi ad affrontarsi c’erano due squadre che volevano giocare a calcio, con diversi capovolgimenti di fronte che hanno dato vita a una bella partita, giocata sempre sui valori della correttezza e della sportività e in un ambiente tranquillo. Primo tempo terminato in parità mentre, nella ripresa, loro sono partiti forte ma ce lo aspettavamo anche perché avevano fame di tornare alla vittoria, noi comunque siamo stati bravi a resistere e alla mezz’ora abbiamo trovato il gol con Buzzi, ma abbiamo avuto anche qualche altra occasione per raddoppiare come il palo colpito da Acuna. Diciamo che la Bovalinese è una squadra forte e, a mio avviso, tra quelle che gioca il miglior calcio. Purtroppo per loro è un periodo in cui i risultati non gli stanno girando come dovrebbero».

Tre punti pesanti dunque, anche perché consentono al San Nicola-Chiaravalle di respirare e affrontare quest’alba di ritorno con maggiore vigore: «Il nostro è un calendario difficilissimo all’inizio – continua il tecnico Sisi – perché abbiamo affrontato di seguito Deliese, Gioiosa Ionica, Atletico Maida, Bovalinese e adesso avremo Virtus Rosarno e Stilomonasterace. A parte questo abbiamo già racimolato sette punti rispetto all’andata, quando ne conquistammo solo due. C’è rammarico per la sconfitta di domenica scorsa perché non meritavamo di perdere».