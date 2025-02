Pallavolo, Serie C femminile: il Panificio Pesce vince ancora e chiude il girone al primo posto

Con la vittoria per 3 set a 0 sul campo della New Teosidos la squadra vibonese termina la stagione regolare al vertice. Testa adesso agli obiettivi futuri: Coppa Calabria e play-off per la Serie B2

Si conclude la stagione regolare nel campionato di Serie C femminile con il Panificio Pesce che conquista meritatamente il primo posto in classifica. Un traguardo che premia il lavoro instancabile delle ragazze e dell’intero staff tecnico della squadra vibonese. I sacrifici fatti finora sono stati ampiamente ripagati, ma ora questo risultato deve essere visto come un punto di partenza per affrontare con determinazione prima la Coppa Calabria e poi i play-off che conducono direttamente alla Serie B2.

Tra il Panificio Pesce ed il primo pasto c’era solo la New Teosidos, squadra tosta e pericolosa che in casa ha sempre dato filo da torcere a tutti. E così è stato anche contro la compagine vibonese. Le raggine, infatti, hanno dato il massimo pur di non lasciare nulla di intentato. Le padrone hanno messo in difficoltà il Panificio Pesce ma il bravo tecnico Iurlaro aveva previsto tutto, mettendo in guardia le sue atlete, che sono state altrettanto brave a mettere in campo i dettami impartitigli. Alla fine arriva un un tre a zero bello ed avvincente che fa morale e classifica.

Il tabellino

New Teosidos – Panificio Pesce 0 – 3

Progressione set: 22/25 – 21/25 – 20/25

New. Teosidos: Barreca (L1), Barresi (L2), Buonfiglio, Fakcone, Feno, Lagana’, Leonardi, Marra, Neri, Pugliatti, Romeo, Spano’, Tallariti, Verduci.

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: La Vecchia, Canzoneri, Lopez, Bregni, Biankina, Angilletta, Okoma, Dodaro ( L1), Polverino, Montalbano, Carpinelli M, Barbuto C Gallina