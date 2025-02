Volley, la Tonno Callipo sfiora il colpaccio contro Letojanni ma cede al tie-break dopo una battaglia emozionante

I giallorossi giocano alla pari contro la terza forza del campionato, imponendo il proprio ritmo e mettendo in difficoltà gli avversari. Non basta una grande prova di Mariano e Pisani, decisiva l’esperienza dei siciliani nei momenti chiave

La Tonno Callipo sfiora l’impresa contro la terza forza del campionato, il Letojanni, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Dopo oltre due ore e mezza di gioco, la giovane squadra di coach Piccioni deve arrendersi solo al quinto set, dimostrando carattere e qualità contro un avversario esperto e attrezzato.

La partita ha preso il via con un primo set dominato dalla formazione vibonese, capace di portarsi avanti fino a sette punti di vantaggio, sfruttando la grande intensità del proprio gioco. I siciliani hanno poi reagito nel secondo parziale, riportando il match in parità. Nel terzo set, la Tonno Callipo ha nuovamente messo in difficoltà Letojanni, trascinata da un super Pisani autore di sei punti decisivi. Il quarto parziale ha visto un calo iniziale di Vibo, che però ha avuto la forza di rimontare fino al 24-24, cedendo solo nel finale. Nel tie-break, la maggiore esperienza degli ospiti ha fatto la differenza, con Letojanni che ha chiuso il match con tre muri vincenti di Battiato.

Nonostante la sconfitta, la Tonno Callipo può guardare con fiducia al futuro: ancora una volta il top scorer dell’incontro è stato il giallorosso Mariano con 22 punti, mentre Pisani ha confermato il suo valore con una prestazione maiuscola. Ottima prova anche per il giovane Borgesi, autore di 15 punti e cinque muri, e per il capitano Saragò, determinante nei momenti cruciali del match. Da segnalare inoltre la buona gestione del gioco da parte di Bisotto e la solidità difensiva del libero Cugliari. Certo, ci sono aspetti da migliorare, come le 22 battute sbagliate, ma il percorso di crescita della squadra è evidente, considerando anche l’assenza dell’esperto Mille, che ha sostenuto i compagni dagli spalti.

L’analisi di coach Piccioni

A fine gara, coach Piccioni ha espresso il suo rammarico per il risultato, sottolineando però la prestazione di grande livello della sua squadra: «Sicuramente eravamo consci della difficoltà della partita, visto che affrontavamo la terza forza del campionato, che dispone di giocatori in grado di fare la differenza in questa categoria. Ovvio però che se ad inizio gara mi avessero detto che avremmo espresso questo livello di gioco, avrei firmato, certo non per la sconfitta.

Resta l’amaro in bocca perché sul 2-1 per noi non abbiamo abbassato la guardia e abbiamo lottato fino alla fine, ma sono emerse alcune lacune, soprattutto in attacco, che hanno decretato la loro vittoria. Che alla fine è sicuramente meritata, perché anche loro hanno giocato bene, riuscendo a pescare dalla panchina Genovese, che era partito titolare salvo poi uscire, ma quando è rientrato ha fatto veramente la differenza. Dal canto nostro possiamo fare un po’ di mea culpa su qualche indicazione non rispettata. Però abbiamo lottato e la squadra è tonica».

Sulla possibile stanchezza accusata nel quarto set, il tecnico ha precisato: «Non credo che sia stata una questione fisica, è che tenere quel ritmo è dura: ricordo che noi giochiamo con titolari un 2008, un 2007 e un 2006, che hanno tenuto testa a giocatori molto più esperti. Peccato, forse potevamo spuntarla noi e purtroppo non è andata così».

Infine, sul prossimo impegno contro l’Aquila Bronte: «Penso che il nostro obiettivo principale sia quello che si è verificato contro Letojanni, ovvero essere consapevoli di aver dato tutto e di uscire dal campo a testa alta. Poi, se riusciamo ad esprimere un ottimo livello di gioco, com’è stato per lunghi tratti ieri, sicuramente non ci può far altro che piacere. La gara di ieri ha detto che siamo vivi e possiamo giocarcela con tutti senza timore.

Sicuramente troveremo una squadra agguerrita, in lotta per i play-off, anche se la classifica va aggiornata dovendo togliere i punti ottenuti contro il ritirato Siracusa. Inoltre, vorrà vendicare la sconfitta dell’andata visto che qui subirono una sonora sconfitta, anche inaspettata. Tuttavia, noi cercheremo di vendere cara la pelle. C’è una settimana di lavoro importante e dovremo anche gestire bene due gare di under 19 della fase territoriale. Servirà quindi racimolare le forze e organizzarci bene per arrivare a Bronte nella migliore forma possibile»