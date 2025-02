Prima Categoria, il vero protagonista è il maltempo: solo due le gare giocate. Quarta vittoria consecutiva per il Sant’Onofrio

I giallorossi battono 3-1 in rimonta la Real Fabriziese (gol di Maragò e doppietta du Cannitello). Pari esterno per il Piscopio

In archivio anche la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone C) equivalente della seconda di ritorno e anche stavolta i colpi di scene le soprese della domenica non si sono fatte attendere. La giornata appena trascorsa, comunque, era caratterizzata da due derby tutti vibonesi e che vedevano contro Asd Pizzo-Stella Mileto e Sant’Onofrio-Real Fabriziese. L’altra compagine vibonese, il Piscopio, era invece impegnata sul campo della Rosarnese. Ma ecco il quadro generale, macchiato però dal maltempo che ha portato il rinvio di alcune gare.

Gli anticipi

Due innanzitutto gli anticipi dl sabato che hanno aperto il week end di Prima Categoria e, tra questi, c’era appunto il primo dei due derby vibonesi che vedeva scontrarsi Asd Pizzo-Stella Mileto fra amarcord e ricordi visti i tanti volti che hanno indossato entrambe le divise. A sorridere alla fine è la squadra napitina che si impone di misura, per 1-0, rimediando così alla sconfitta di settimana scorsa. Sempre più notte fonda invece per la Stella Mileto alla sua quinta sconfitta consecutiva. A decidere il match è bomber Robertino Soriano, alla mezzora del primo tempo.

Era una sorta di testa-coda l’altro anticipo dal momento che la capolista Promosport ospitava il fanalino di coda Laureana. Classifica a parte, di certo non è stato un match a senso unico e con il pronostico scontato. Alla fine però a prendersi l’intera posta in palio è la Promosport che vince 2-0 grazie alle reti di Santacroce e Gallo e mette in chiave di sicurezza la vetta della classifica.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio in campo tutte le altre gare in programma, ma il protagonista è stato il maltempo dal momento che ha portato il rinvio di ben tre gare su cinque: Soverato-Palermiti, Prasar-Real Montepaone, Sersalese-Taverna. In altre parole in campo solo le vibonesi. Di scena innanzitutto il secondo derby vibonese di giornata, ovvero Sant’Onofrio-Real Fabriziese, con i giallorossi che confermano il loro grande stato di forma mettendo a referto la quarta vittoria consecutiva e accarezzando la zona play off, con la compagine santonofrese che peraltro ha una gara in meno. Il Fabrizia passa in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie a Jammeh ma, prima dell’intervallo, Cannitello rimette tutto in parità. La ripresa si apre con il gol-lampo di Maragò che, dopo sessanta secondi, ribalta tutto. Al 24′ st Ancora Cannitello (doppietta) sigla il definitivo 3-1. Il Piscopio impatta sul campo della Rosarnese per 1-1. Giallorossi in vantaggio al quarto d’ora con Davide Spina ma, alla mezz’ora, Di Bartolo ristabilisce gli equilibri. Nella ripresa il risultato non cambierà più.

Risultati e classifica

Risultati: Asd Pizzo-Stella Mileto 1-0, Promosport-Laureana 2-0, Rosarnese-Piscopio 1-1, Sant’Onofrio-Real Fabriziese 3-1, Sersalese-Taverna rinv., Soverato-Palermiti rinv., Prasar-Real Montepaone rinv.. Riposa: Bivongi

Classifica: Promosport 34, Taverna 29, Soverato 28, Bivongi 28, Asd Pizzo 26, Real Montepaone 24, Sant’Onofrio 23, Piscopio 22, Real Fabriziese 20, Stella Mileto 19, Rosarnese 17, Sersalese 14, Palermiti 13, Laureana 12, Prasar 12

Prossimo turno: Piscopio-Sersalese, Bivongi-Sant’Onofrio, Laureana-Prasar, Taverna-Soverato, Real Fabriziese-Asd Pizzo, Real Montepaone-Rosarnese, Stella Mileto-Promosport. Riposa: Palermiti