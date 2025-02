La Vibonese cambia pelle dopo il mercato invernale, tra acquisti e cessioni: saluta Fontanelli. Ecco i nuovi arrivati

In sei vestiranno la maglia rossoblù (si cambia anche in porta), mentre sono più del doppio coloro i quali andranno via. Il direttore sportivo Mieli insomma non è rimasto a guardare: ecco la rosa rinnovata

Un mercato intenso e frenetico, soprattutto nelle ultime ore antecedenti la sua chiusura. Molteplici trattative non solo per il calcio professionistico ma anche per quello semi-dilettantistico e con un occhio di riguardo alla Serie D (girone I). La corsa al vertice è agguerrita e ogni punto potrebbe risultare fatale, proprio per questo non sbagliare il mercato invernale diventa fondamentale.

Tra quelle che hanno cambiato molto la rosa rientra la Vibonese, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque uscite (cinque clean sheets nelle ultime sei) e in piena corsa per tornare ai vertici. In questa finestra di mercato il direttore sportivo Meli non è rimasto di certo a guardare, operando su punti specifici di reparto.

Vibonese tra acquisti e cessioni

Tanti innanzitutto i giocatori in uscita e, tra i tanti, spicca il nome di Nicolò Fontanelli. Il promettente difensore classe 2006, infatti, si accasa nelle fila della capolista Siracusa lasciando il club rossoblù dopo aver racimolato, nella prima parte di stagione, 16 presenze condite da 1467 minuti. Totalmente rivoluzionato anche il reparto portieri con le uscite di Brusca e Illipronti e l’arrivo del giovane Bolzon che si sta ben comportando. Ceduti anche l’esterno offensivo, classe 2004, Salvatore Ribaudo, e Niccolò Marras che ha trovato poco spazio nel girone d’andata. Ecco tutte le altre cessioni: Centrella (ceduto alla Reggioravagnese), Ceschin, De Marino, Di Giosia, Hilal, Ordonez, Pagni, Santiago, Rizzardi e Di Meglio.

C’è chi va e c’è chi viene e, come detto, il ds Ettore Meli non è rimasto a guardare chiudendo diversi colpi. Come detto, in porta arriva il giovane (classe 2006) Giovanni Bolzon che ha già dimostrato le sue potenzialità, insieme al compagno di reparto (anch’esso classe 2006) Davide Bifulco. Si allarga il ventaglio offensivo inoltre con gli arrivi di Antonio Palumbo e Gesualdo Napolitano. Il primo, classe 2005, nelle ultime due uscite ha convinto Facciolo che lo ha schierato da titolare. Qualità anche nel secondo, anch’esso 2005, come dimostrato nelle sue prime uscite. Entrambi inoltre già a segno. Ottimo colpo anche quello di Christian Nunziante, jolly di centrocampo ma che mister Facciolo ha “ripiegato” come terzino di difesa e finora con ottimi risultati. Ingaggiato anche Tarantino.

Acquisti: Bolzon, Bifulco, Palumbo, Napolitano, Nunziante, Tarantino.

Cessioni: Brusca, Illipronti, Scarpato, Fontanelli, Centrella, Ceschin, De Marino, Di Giosia, Hilal, Marras, Ordonez, Pagni, Santiago, Ribaudo, Rizzardi, Di Meglio.