Per la Vibonese inizio del girone di ritorno al top: miglior attacco con 13 gol e miglior difesa con una sola rete incassata

Un gennaio quasi immacolato e un attacco sempre più straripante. La Vibonese continua a correre per cercare di riprendere contatto con i vertici e lo fa in maniera dirompente: vincendo e convincendo. Una sola sconfitta nelle ultime sei gare, con l’unica caduta che peraltro è avvenuta nel diluvio del d’Ippolito, contro il Sambiase, in un campo ridotto a fanghiglia e ai limiti della praticabilità. Insomma, dopo l’altalenante periodo di fine 2024, la squadra di mister Facciolo sembra abbia ritrovato smalto e bel gioco, proprio le caratteristiche di inizio stagione.

Gennaio quasi immacolato

L’inizio del girone di ritorno è ampiamente positivo per la Vibonese, per un gennaio che è passato quasi immacolato se non fosse stato, come accennato, per la sconfitta in terra lametina. A confermare il buon andamento di questa seconda parte di stagione sono i numeri, insindacabili giudici del terreno di gioco. Innanzitutto dodici sono i punti racimolati in cinque partite grazie alle vittorie contro Nissa (4-0), Locri (2-0), Pompei (0-3) e Castrum Favara (4-0), che proiettano la squadra rossoblù a un virtuale secondo posto nella classifica relativa solo al girone di ritorno, dietro solamente alla Reggina (capolista con tredici punti). Smalto e bel gioco come detto, già perché oltre ai dodici punti racimolati, Terranova e compagni vantano attualmente il miglior attacco del torneo con tredici reti fatte (per una media di circa due a partita) e anche la miglior difesa con un solo gol subito (quello, come detto, nella fanghiglia del d’Ippolito). Quest’ultimo primato, inoltre, è arrivato proprio domenica dopo aver battuto il Castrum Favara che era ancora l’unica squadra a non aver incassato gol in questo girone di ritorno. Insomma, se i numeri non si discutono, questa Vibonese sta tornando a scaldare il Luigi Razza. Domenica i rossoblù saranno impegnati sul campo della Sancataldese.

Le classifiche a confronto

Classifica ritorno: Reggina 13, Vibonese 12, Siracusa 12, Sambiase 10, Igea V. 10, Scafatese 9, Nissa 9, Castrum Favara 8, Licata 7, Paternò 6, Sancataldese 5, Enna 5, Akragas 4, Ragusa 4, Acireale 3, Sant’Agata 2, Locri 2, Pompei 1

Classifica gol fatti ritorno: Vibonese 13, Reggina 12, Siracusa 10, Nissa 9 Igea Virtus 9, Ragusa 8, Sambiase 7, Locri 7, Licata 6, Paternò 5, Sancataldese 5, Scafatese 5, Akragas 4, Sant’Agata 4, Acireale 3, Enna 3, Castrum Favara 2, Pompei 1

Classifica gol subiti ritorno: Vibonese 1, Scafatese 2, Reggina 2, Enna 3, Castrum Favara 4, Siracusa 4, Sambiase 4, Sancataldese 5, Paternò 7, Igea Virtus 7, Ragusa 8, Sant’Agata 8, Licata 8, Akragas 9, Pompei 9, Acireale 10, Locri 11, Nissa 11