La Vibonese cerca il poker in casa della Sancataldese. Castillo: «Sarà una trasferta difficile ma stiamo andando forte»

La Vibonese continua a correre nel campionato di Serie D e, nella ventiduesima giornata, ha sgretolato il Castrum Favara con un secco 4-0, peraltro demolendo l’imbattibilità dei siciliani che nel girone di ritorno non avevano ancora preso gol e venivano da ben cinque clean sheets consecutivi. Vince e convince dunque la formazione rossoblù e lo fa col bel gioco e, soprattutto, con tutti i suoi interpreti in organico. Tra i protagonisti del match del Luigi Razza c’è stato anche Wilkerg Castillo. Il giovane esterno offensivo, classe 2005, è infatti subentrato a inizio ripresa rilevando Palumbo e, di fatti, spacca la partita e gli equilibri che erano prevalsi fino a quel momento. Il ventenne imperversa sulla fascia sinistra aggiungendo dinamismo e imprevedibilità al gioco rossoblù. Un impatto impressionante quello del ragazzo dominicano sulla partita dal momento che prima firma il gol del 3-0, poi regala l’assist del poker a Terranova e, infine, causa l’espulsione nel finale di Deiana.

Le parole del talento dominicano

A parlare in esclusiva ai nostri microfoni è proprio il talentino dominicano, Wilkerg Castillo, che parte innanzitutto dalla gara di domenica: «Il merito è tutto del mister che ha preparato bene la partita, noi lavoriamo settimana dopo settimana per correggere quei minimi dettagli che ci possono poi aiutare a gestire meglio la gara, qualunque essa sia, e posso dire che stiamo migliorando in tanti punti». Come detto, il diciottenne ha avuto un impatto devastante sulla gara rivoluzionando il secondo tempo, imperversando sulla sua fascia di competenza e arrivando poi al gol su calcio d’angolo, impreziosito dall’assist a Terranova e dall’espulsione procurata: «Mi sono trovato al meglio perché ho giocato nel mio ruolo naturale, dal momento che molte volte sono stato adattato a centrocampo o a punta centrale. A me piace partite largo sulle fasce, che sia essa sinistra o destra, anche se preferisco la fascia sul mio piede forte». Adesso la trasferta siciliana, contro la Sancataldese che in casa è ancora imbattuta, ma la Vibonese ci arriva da un buon momento e da tre vittorie consecutive con cinque clean sheets nelle ultime sei gare: «Stiamo preparando al meglio la partita – continua Castillo – e ci arriveremo ben concentrati e pronti. Il momento che stiamo vivendo sicuramente ci aiuta, ma in ogni caso ci alleniamo sempre con il sorriso. La Sancataldese è una squadra ostica e che non in casa non ha mai perso, e questo è un dettaglio da non trascurare e su cui fare molta attenzione». L’obiettivo è quello di continuare la rincorsa al vertice, e domenica in contemporanea ci sarà anche il big match tra Reggina e Siracusa, ovvero tra la seconda e la prima della classe: «Noi pensiamo solo alla nostra gara, poi certo non nego che a fine partita i risultati li andiamo a guardare, prima però ci concentriamo sul nostro impegno».