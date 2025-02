Prima Categoria, la Stella Mileto torna a sorridere e batte la capolista Promosport. Asd Pizzo, blitz a Fabrizia e terzo posto

Torna in campo il campionato di Prima Categoria in occasione della diciottesima giornata e con un percorso ancora lungo. tanto è successo in questo turno, caratterizzato innanzitutto dalla sconfitta della Promosport che cade sul campo della Stella Mileto e fallisce l’opportunità della mini fuga in campionato. Positivo invece il bilancio delle cinque vibonesi impegnate nel torneo con tre vittorie e un pari, considerando anche che c’era un derby. Ecco come è andata.

L’anticipo

Il week end dilettantistico inizia, come di consueto, con l’anticipo del sabato che vedeva di fronte Piscopio e Sersalese e con i giallorossi che ritrovano la vittoria dopo il piccolo rallentamento di una settimana fa in quel di Rosarno. Battuta una Sersalese reduce da una sola vittoria nelle ultime nove gare. Match quasi sempre in controllo dei padroni di casa che passano in vantaggio a dieci minuti dal termine dell’intervallo grazie alla rete di Davide Spina. Nella ripresa non c’è praticamente partita con i giallorossi che dilagano grazie al tandem ormai collaudato e che tante emozioni ha dato nel corso degli anni: doppietta di Nesci e gol di Fanelli.

Le gare della domenica

Tutte in campo domenica le altre con la Promosport che, come detto, esce sconfitta da Mileto. I lametini, infatti, cadono contro una Stella Mileto che si rialza dopo ben cinque sconfitte consecutive. A decidere il match sono stati Patania e Loiacono per il 2-0 finale che permettono ai biancorossi di stare lontano dalla zona play out. Rammarico ancora più pesante per la formazione di Notaris che non approfitta del contemporaneo scontro diretto, tra seconda e terza, Taverna-Soverato. C’era tanto in palio in questo match tutto intriso di biancorosso. Alla fine a sorridere sono i padroni di casa che mandano in estasi i propri tifosi con un gol al fotofinish di Cariati che lancia appunto il Taverna al secondo posto, a meno due dalla vetta. In programma anche il derby tutto vibonese tra Fabrizia e Asd Pizzo terminato 0-1. Tre punti pesanti dunque per la formazione napitina dal momento che permette di accarezzare l’obiettivo risalita vista vetta, prendendosi il terzo posto. A decidere la sfida è Fabio Maluccio, dopo dieci minuti nel corso della ripresa. Si ferma in casa del Bivongi la striscia di quattro vittorie consecutive del Sant’Onofrio che torna dalla trasferta comunque con un buon punto. I giallorossi, inoltre, trovano anche il vantaggio con il solito Cannitello al quarto d’ora ma i padroni di casa pervengono al pareggio con Deluca dopo soli quattro minuti. Nella ripresa i padroni di casa la ribaltano completamente con Tirotta ma, agli sgoccioli, Trecozzi regala un ottimo punto alla compagine santonofrese. Dopo il rinvio causa maltempo di settimana scorsa e la sconfitta di due settimane fa, torna in campo e torna a vincere il Real Montepaone, che batte 2-1 la Rosarnese. Inizia finalmente il campionato del Laureana. La squadra di mister Megna, reduce da un mercato faraonico rapportato alla categoria, batte nettamente il Prasar nello scontro diretto per la salvezza e lascia l’ultimo posto in classifica. Contesa chiusa già nel primo tempo anche se gli ospiti avevano iniziato bene, trovando il gol del vantaggio con Mazzei. I locali però non si abbattono e ribaltano tutto nel giro di dieci minuti grazie a Maletti, Costa e Ferraro. Nella ripresa arriva anche il poker. Turno di riposo per il Palermiti.

Risultati e classifica

Risultati: Piscopio-Sersalese 4-1, Bivongi-Sant’Onofrio 2-2, Laureana-Prasar 4-1, Taverna-Soverato 1-0, Fabrizia-Pizzo 0-1, Real Montepaone-Rosarnese 2-1, Stella Mileto-Promosport 2-0. Riposa Palermiti

Classifica: Promosport 34, Taverna 32, Asd Pizzo 29, Bivongi 29, Soverato 28, Real Montepaone 27, Piscopio 25, Sant’Onofrio 24, Stella Mileto 22, Real Fabriziese 20, Rosarnese 17, Laureana 15, Sersalese 14, Palermiti 13, Prasar 12

Prossimo turno: Pizzo-Bivongi, Promosport-Fabrizia, Palermiti-Taverna, Prasar-Stella Mileto, Rosarnese-Laureana, Sersalese-Real Montepaone. Riposa Sant’Onofrio