Seconda Categoria, il Francica chiama e lo Spilinga risponde. Continua il dualismo in vetta. Il San Costantino non si ferma più

La Ricadese viene fermata dal Girifalco per 2-2, mentre il Nuova Ada schianta il Briatico per 3-0 e sale a 21 punti. San Costantino straripante

Torna in campo il campionato di Seconda Categoria dopo che settimana scorsa era stato messo in ginocchio dal maltempo che ha portato al rinvio di ben quattro gare su sei in programma e con la maggior parte della giornata che si dovrà rigiocare. Il quattordicesimo turno, dunque, ha contribuito a fornire un ulteriore tassello per quel che concerne la gerarchia di classifica.

L’anticipo

L’anticipo del sabato vedeva di fronte Filandari e Francica, e con questi ultimi che chiamati a mettere pressione e rimanere col fiato sul collo della capolista Spilinga, alimentando così il duello al vertice. Più complicata del previsto però la trasferta in terra biancorossa dal momento che i locali non intendono regalare nulla. Buon approccio alla gara dei padroni di casa che, di fatto, passano in vantaggio dopo ventiquattro minuti grazie alle rete di Costanzo che permette di andare negli spogliatoi avanti di un gol. Nella ripresa esce però il Francica che ha la forza di ribaltarla e mandare un ulteriore segnale al campionato. Filandari capovolto grazie agli acuti di Stagno e Napoli nel giro di quattro minuti, all’altezza della mezz’ora del secondo tempo. Rimane vivo il duello per la vetta, distante solo tre punti.

Tutti in campo domenica

Domenica pomeriggio in campo tutte le altre contemporaneamente. Dopo lo scontro diretto di settimana scorsa, Spilinga e Francica (attualmente prima e seconda) continuano la loro lotta a distanza tra botta e risposta. Innanzitutto la capolista continua nel suo percorso e batte anche il Nuova Medimo anche se non senza difficoltà, mantenendo a distanza la diretta antagonista. I giallorossi si impongono di misura grazie alla rete di Broso, al decimo minuto della ripresa, e salgono a quota 31 punti. Era uno scontro dal sentore di play off quello tra San Costantino e Academy Girifalco e tra due squadre in salute, con i giallorossi reduci da una sola sconfitta nelle ultime otto e con nove gol fatti nelle ultime due, mentre gli ospiti arrivavano da un percorso netto, ovvero cinque vittorie consecutive prima del rinvio di settimana scorsa. Alla fine a sorridere è il San Costantino che rifila un secco 3-0 maturato interamente nella ripresa e caratterizzato dal gol di Bolivar e dalla doppietta di Arena proprio nei minuti finali. La formazione di mister Romano è al terzo posto, agganciando proprio l’Academy Girifalco e superando la Ricadese. Quest’ultima, infatti, si ferma in casa del Girifalco per 2-2. Padroni di casa in vantaggio dopo soli due minuti con Ferraina ma Pannia, dopo dieci minuti, ristabilisce l’equilibrio. prima dell’intervallo però i locali scappano nuovamente con Todaro ma, nella ripresa, Ferro fa 2-2. Tre punti casalinghi per il Nuova Ada che, davanti ai propri tifosi, batte il Briatico per 3-0. Pratica archiviata già nella prima frazione grazie alla doppietta di Varano mentre, nella ripresa, il punto esclamativo è a cura di Crupi. Amaroni-Nuova Valle termina 0-1.

Risultati e classifica

Risultati: Amaroni-Nuova Valle 0-1, Filandari-Francica 1-2, Girifalco-Ricadese 2-2, Nuova Ada-Briatico 3-0, Spilinga-Nuova Medimo 1-0, San Costantino-Academy Girifalco 3-0

Classifica: Spilinga 31, Francica 28, San Costantino 23, Academy Girifalco 23, Ricadese 22, Nuova Ada 21, Nuova Medimo 21, Girifalco 19, Filandari 13, Amaroni 8, Briatico 6, Nuova Valle 5.

Prossimo turno: Academy Girifalco-Spilinga, Briatico-Girifalco, Francica-Amaroni, Nuova Medimo-Filandari, Nuova Valle-Nuova Ada, Ricadese-San Costantino