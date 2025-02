Promozione B, il Capo Vaticano fa 0-0 contro l’Atletico Maida. Il ds Verduci: «Allunghiamo la striscia positiva, avvicinando la salvezza»

Sesto risultato utile consecutivo per il Capo Vaticano e secondo clean sheet di fila. Arriva un buon pari, seppur a reti bianche come quello di settimana scorsa contro il Gioiosa Ionica, contro l’Atletico Maida nella ventesima giornata del campionato di Promozione (girone B). I neroverdi dunque muovono ulteriormente la propria classifica e rimangono in superficie della zona play out.

Le parole del ds Verduci

In esclusiva ai nostri microfoni, si è espresso il direttore sportivo del Capo Vaticano, Enzo Verduci: «Gara tra due squadre che hanno giocato a viso aperto e che hanno dato vita a una partita dall’alto contenuto agonistico e tecnico. Potevamo sbloccarla noi in almeno due occasioni, ma il loro portiere ha fatto un miracolo prima su Alessio Macrì e poi, nella ripresa, su Huerta. Insomma, una partita combattuta anche se, oltre a quelle citate, non ci sono state altre occasioni rilevanti e con le due linee difensive che hanno avuto la meglio». Come detto, sesto risultato utile di fila per il Capo Vaticano, come ricorda lo stesso Verduci: «Tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei partite che ci hanno visto giocare contro squadre simili a noi come caratteristiche. Ci è mancata forse quella zampata che poteva dare il via a un campionato diverso, considerando comunque il massiccio equilibrio che regna sovrano, basti pensare che con una vittoria saremmo balzati a ridosso dei play off e, con una sconfitta, rischi di trovarti impelagato nella zona pericolosa. Noi comunque dobbiamo muovere la classifica ogni domenica e, in questa maniera non avremo problemi a salvarci».