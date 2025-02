Una donna per presidente, Marika Varvaglione alla guida dell’Asd Pizzo: «Costruiremo non solo vittorie calcistiche, ma anche grandi uomini»

Dopo le dimissioni di Holmo Marino la scelta è ricaduta in modo unanime sull'avvocata. Le sue prime parole: «Il calcio non è solo sport, ma un importante strumento di educazione e aggregazione sociale»

Il nuovo presidente dell’Asd Pizzo è una donna. Cambia il vertice societario all’interno del club napitino, impegnato attualmente nel campionato di Prima Categoria. L’assemblea dei soci, infatti, a seguito delle dimissioni per motivi strettamente personali dell’ormai ex presidente Holmo Marino, ha annunciato la nuova guida societaria riconosciuta in Marika Varvaglione. Una scelta condivisa sia dal presidente uscente che dall’assemblea in maniera unanime, anche per lanciare un segnale importante e al tempo stesso una sfida sociale.

Marika Varvaglione nuovo presidente dell’Asd Pizzo

In relazione anche alle ultime direttive Coni, che hanno inserito l’obbligo per le associazioni sportive di avere la figura del safe-guarding, volta a garantire sicurezza e benessere dei minori, nonché a prevenire e gestire casi di abuso, violenza e discriminazione, i soci hanno pensato in modo lungimirante e consapevole di affidare a una donna, pure avvocato, la guida del club calcistico.

Ecco le prime dichiarazioni del nuovo presidente: «Accolgo con grande soddisfazione la nomina e la sfida, in un’ottica di continuità con il presidente Holmo Marino che ringrazio per il grande lavoro svolto finora e che in ogni caso rimane all’interno della Asd Pizzo come dirigente, preziosa risorsa e valore aggiunto per il presente e il futuro. Sotto l’egida guida del nostro presidente onorario Pippo Callipo, sono sicura che costruiremo non solo vittorie calcistiche, ma anche grandi uomini, accrescendo lo spirito di squadra per migliorare la società». E ancora: «Il calcio non è solo sport, ma un importante strumento di educazione e aggregazione sociale e noi crediamo molto nella funzione sociale dello sport. Stiamo lavorando a un progetto molto ampio che abbia questi obiettivi».

Questione calcio giocato, con la squadra che sta riscontrando qualche difficoltà rispetto alle ambizioni iniziali: «Le difficoltà che la squadra sta affrontando per la mancanza dello stadio cittadino non ci hanno impedito di raggiungere ottimi risultati in classifica, e con ancora qualche piccolo sforzo i nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, spiccheranno il volo perché crediamo molto in loro e in questo campionato hanno dimostrato la loro forza».

Il nuovo presidente Marika Varvaglione sarà affiancata quotidianamente nel suo ruolo dal già menzionato presidente onorario Pippo Callipo, dal vice presidente Pietro La Porta e dal consigliere Nicola Galloro, oltre a Maurizio Greco e Salvatore Fazzari rispettivamente segretario generale e direttore sportivo.