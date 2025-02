Volley, passione e nuove sfide: il settore giovanile della Tonno Callipo in continua crescita

La Tonno Callipo fin dalla sua nascita ha sempre avuto ben chiara la propria missione. Non solo attività agonistica vera e propria, ma cura e attenzione anche per le nuove generazioni, sia negli aspetti prettamente tecnici che in quelli relazionali e sociali. Si è lavorato a lungo per l’organizzazione di un settore giovanile che consentisse, intanto la pratica sportiva intesa come semplice attività ludica e poi, ove possibile, anche il raggiungimento di risultati squisitamente tecnici. Un serbatoio di giovani leve per supportare la prima squadra.

Anche quest’anno – si legge in una nota dei giallorossi – la società del presidente Pippo Callipo ha proseguito nella sua mission, anzi rafforzandola. Ha richiamato così, come responsabile Cas e tecnico del settore giovanile, Tonino Chirumbolo che sovrintende a tutta l’organizzazione, conoscendo bene non solo la realtà vibonese, quanto anche quella calabrese visti pure i tanti incarichi che ricopre a livello federale da anni. Titolato anche lo staff di tecnici ed istruttori della Tonno Callipo, che trasmettono competenza e passione all’intero movimento giovanile giallorosso. Ciccio Piccioni allenatore della squadra di Serie B si occupa anche dell’under 19; Checco Defina oltre alla squadra di Serie C, cura l’under 17. Incarichi pure per i responsabili tecnici della squadra di Serie B2 femminile: l’allenatore Diego Boschini e la vice Valeria Pellegrini.

Con lo start la passata stagione dell’attività femminile ed i roboanti risultati della prima squadra, spazio da quest’anno anche alle formazioni femminili under 16 e 14, affidate proprio a Boschini e Pellegrini. Attenzione poi anche al Volley S3 di primo e secondo livello maschile e femminile, affidato invece alle cure di Gessica Tavella e Stefano De Cicco. Con il Volley S3 si vogliono avviare i giovanissimi al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che include sia semplici aspetti didattici e sia quelli prettamente tecnici, per lo sviluppo coordinativo motorio. E l’entusiasmo dei tanti piccoli tonnetti giallorossi è papabile nelle varie sedute di gioco e socialità.

Eccetto il Volley S3 in cui non si può parlare di campionati, tutte gli altri tornei sono in pieno svolgimento nelle due strutture del PalaValentia e del PalaMaiata, gestiti dalla Tonno Callipo. Tornei che vedranno la conclusione con le varie fasi provinciali e regionali, spesso ad appannaggio in questi anni delle squadre giallorosse, oltre che quelle nazionali in cui la Tonno Callipo ha sempre figurato dignitosamente, e l’intento è lo stesso anche per questa stagione.