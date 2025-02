Gran prix karate brutium, la Virtus Vibo al secondo posto grazie ai risultati dei suoi atleti

Il PalaDundee di Roggiano Gravina, a Cosenza, ha ospitato il Gran Prix Karate Brutium Fijlkam. Presenti oltre 250 atleti provenienti da Calabria e Puglia. La gara è stata organizzata dal Comitato regionale Fijlkam Calabria – Settore Karate e dall’asd Karate San Marco Argentano, ed ha visto la partecipazione degli Atleti Under 12, Cadetti, Junior e Senior in entrambe le specialità: Kata (forme) e Kumite (combattimento sportivo). Per Vibo Valentia era presente la asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia, che per l’occasione ha schierato 19 atleti:

Nomi e i risultati:

Andreacchio Gabriele – 1° classificato

Primavera Ilaria – 1° classificata

Diano Domenico – 1° classificato

Crudo Sarah – 2° classificata

Crigna Irene – 2° classificata

Crigna Giorgia – 2° classificata

Stagliano Emma – 2° classificata

Le Pera Davide – 2° classificato

Pannia Gianluca – 2° classificato

Ciro Luigi – 2° classificato

Brundia Leonard – 3° classificato

Pagano Dritto Nicola – 3° classificato

Carnovale Karola- 3° classificata

Pugliese Gregorio – 5° classificato

Mercatante Gabriel – 5° classificato

Del Giudice Andrea – 5° classificato

Fiorillo Emmanuel – 5° classificato

Gianninni Giuseppe – 5° classificato

Borello Antonio – 7° classificato

I risultati di tutti gli atleti hanno consentito alla Virtus Vibo Valentia di classificarsi al secondo posto su 25 società partecipanti. La classifica finale per società vedeva al primo posto Karate Curinga, al secondo la Virtus Vibo Valentia, al terzo Accademia Karate Lamezia, al quarto Karate Catona e quinta Karate San Marco Argentano.

I complimenti sono arrivati dal presidente del comitato regionale, il maestro Enzo Migliarese e dal presidente Settore Karate, il maestro Gerado Gemelli presenti alla manifestazione. Continua quindi la scia di successi della società vibonese guidata dai maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera. Prossimo appuntamento il 23 febbraio a Vibo Valentia per il Gran premio giovanissimi.