Coppa Calabria, l’Asd Pizzo vede ancora la finale. L’andata della semifinale contro lo Sporting Polistena termina 0-0

Davanti ai propri tifosi i napitini non sfondano ma tengono tutto aperto per il sogno della qualificazione alla partita conclusiva. Resa dei conti tra due settimane

Mercoledì di coppa non solo per il calcio nazionale ma anche per quello dilettantistico. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si sono svolte le gare di andata delle semifinali di Coppa Calabria, competizione dedicata solo alle squadre partecipanti ai quattro gironi di Prima Categoria regionale e giunta appunto al suo penultimo atto. Tra le quattro rimaste c’è ancora una rappresentante vibonese riconosciuta nell’Asd Pizzo che, nel primo round della semifinale, si è misurata contro l’ambizioso Sporting Polistena.

La partita

Tutto ancora aperto tra Asd Pizzo e Sporting Polistena dopo l’esito del primo round della semifinale giocata in terra vibonese. Mister Giuseppe Barbieri manda in porta il solito Bombai protetto sulla linea difensiva da Pugliese, Terry, Sangare e Malerba. Muscoli e qualità a centrocampo con la fisicità di Mahama, le geometrie di Toscano e l’estro di Filardo e con Araco pronto a spingere sulla fascia. Il tandem d’attacco, orfano di Soriano, è composto da Contartese e Maluccio chiamati a non dare alcun punto di riferimento. Gli ospiti con Panuccio tra i pali mentre la linea difensiva è guidata da Domenico Stillitano, tra i principali protagonisti del percorso in coppa polistenese ma anche in campionato. Centrocampo di valore con Mantegna, Raso e Giovinazzo mentre il tridente è composto da Bineti, Orlando e Deleo.

Pronti via e i locali si rendono subito pericolosi con Maluccio che, smarcato splendidamente da Contartese, arriva a tu per tu con il portiere ma spreca. Alla mezz’ora è sempre l’Asd Pizzo a farsi vede con Sangare di testa, ma Panuccio blocca. primo tempo che si chiude su marca locale e con Filardo che, avvitandosi bene di testa, indirizza ma sul portiere. Nella ripresa, però, esce fuori lo Sporting Polistena deciso a sbloccare il risultato con le conclusioni di Raso e Deleo, attento Bombai nel controllo. La formazione di Gambi alza il baricentro inserendo Macrì e Corica, ma la difesa napitina non crolla. Tutto riandato tra due settimane.

Il tabellino

ASD PIZZO: Bombai; Pugliese (45′ st Bruni), Terry, Sangare, Malerba; Araco (20′ st La Torre A.), Toscano, Mahama, Filardo; Contartese (16′ st Tripodi), Maluccio (29′ st Colloca). A disp.: Pititto, Gambardella, Yusupha,, Rombolà, Sokona. All. Barbieri

SPORTING POLISTENA: Panuccio; Casedonte, Stillitano, Reitano, Bertucci; Raso, Mantegna (18′ st Corica), Giovinazzo (48′ st Miserino); Bineti, Orlando, Deleo (8′ st Marcrì). A disp.: Sgrò, Demasi, Masaneo, Mileto, Buono. All. Gambi

ARBITRO: Davide Saullo di Paola

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Pugliese (P), Casedonte (SP), Mantegna (SP), Reitano (SP)