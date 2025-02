Terza Categoria, Francesco Carnevale è il nuovo allenatore del Comprensorio Vibonese che non vince da sei partite

Prende il posto Francesco Iorgi in panchina. L'annuncio in vista dell'imminente inizio del girone di ritorno del campionato

Non si può più sbagliare in casa Comprensorio Vibonese e questo il club rossoblù lo sa bene. La vittoria, nel corrente campionato di Terza Categoria, manca ormai da sei turni e nel frattempo la vetta scappa. In questo inizio di girone di ritorno (che inizierà domenica) la squadra è decisa a invertire la rotta e dare il via alla rincorsa. Il mercato, rapportato alla categoria in questione, è stato faraonico ma adesso devono arrivare i risultati. L’ultimo tassello che mancava era quello del tecnico, colmato però nei giorni scorsi.

Francesco Carnevale nuovo allenatore

A tal proposito il club di Enzo Pesce e Anthony Lo Bianco ha annunciato la nuova guida tecnica riconosciuta in Francesco Carnevale. Il giovane allenatore, classe 1979, ha vissuto il pallone su tutti i campi, dalla Serie D alla Terza Categoria. Un attaccante letale, capace di segnare a grappoli, che ha poi trasformato la sua passione in leadership dalla panchina. Negli ultimi due anni mister Carnovale ha scritto pagine importanti sulla panchina del Nuova Ada, conquistando una promozione indimenticabile in Seconda Categoria e costruendo un percorso quasi perfetto: solo due sconfitte in due stagioni, a fronte di una lunga serie di vittorie. Numeri da predestinato, ma soprattutto da uomo che sa trasmettere mentalità e voglia di vincere. Lo stesso Carnevale succede a mister Francesco Iorgi, tecnico che in quest’ultimo anno ha dato tanto al Comprensorio Vibonese. Il suo impegno, la sua passione e il suo amore per questi colori resteranno sicuramente indelebili. Ora si apre un nuovo capitolo, con lo stesso sogno e la stessa ambizione.