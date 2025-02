La Vibonese ospita la Nuova Igea Virtus, mister Facciolo: «Stanno attraversando un periodo migliore del nostro»

Alle porte c’è il ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I), con la Vibonese che sarà impegnata davanti ai propri tifosi. Allo stadio Luigi Razza, infatti, l’ospite sarà la Nuova Igea Virtus in una gara che mette in palio punti pesanti. Innanzitutto la Vibonese di mister Facciolo è reduce da quattro vittorie consecutive (senza subire gol) e cerca la cosiddetta manita, approfittando così del contemporaneo big match di vertice tra Sambiase e Scafatese e accorciando ancora di più la forbice dal vertice appunto. I rossoblù in questo girone di ritorno hanno finora fatto quasi percorso netto, con una sola sconfitta, e con un virtuale primo posto in classifica insieme al Siracusa con 13 punti. Inoltre i rossoblù vantano sia il miglior attacco che a miglior difesa. Dall’altra parte, però, i siciliani non sono da meno dal momento che arrivano da tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque e con il secondo miglior attacco del ritorno con 14 centri, uno in meno della Vibonese, senza dimenticare che nella classifica parziale sarebbero secondi con due punti in meno rispetto al già citato duo Vibonese-Siracusa.

Leggi anche ⬇️ Operazione manita per la Vibonese. I rossoblù alla caccia del quinto successo di fila contro la Nuova Igea Virtus

Le parole di mister Facciolo

Nella consueta conferenza stampa pre gara, si è espresso lo stesso tecnico Michele Facciolo che non sottovaluta di certo l’avversario: «Arriviamo a questa sfida con grande fiducia, forti delle quattro vittorie consecutive che testimoniano il nostro ottimo momento di forma. Tuttavia, siamo perfettamente consapevoli che affronteremo una squadra, la Nuova Igea Virtus, che sta attraversando un periodo ancora più brillante del nostro». Organico non al completo, come conferma lo stesso tecnico: «Purtroppo dovremo fare i conti con alcune assenze importanti, ma questo gruppo ha già dimostrato di saper reagire alle difficoltà con grande spirito di sacrificio e unità».