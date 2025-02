Volley, Panificio Pesce trionfa sul Cinquefrondi e stacca il pass per la final four di Coppa Calabria

Il Panificio Pesce primeggia nello scontro diretto contro il Cinquefrondi e stacca il biglietto per la prestigiosa final four di Coppa Calabria, trofeo che il sodalizio vibonese sogna di poter collocare in bacheca. Le ragazze di Iurlaro sembrano di nuovo in grande forma dopo qualche gara sottotono. Poco da fare per il Cinquefrondi a cui le avversarie hanno regalato pochissimo spazio.

Tre vittorie su tre senza perdere un set rappresentano un segnale davvero importante anche in previsione del finale della stagione. In campionato, si ricorda, il Panificio Pesce ha chiuso al primo posto nel suo girone. Nella gara di Coppa Calabria le padrone di casa sono state implacabili. Pochi errori e un gioco divertente.

Il primo set ha visto le padrone di casa entrare in campo sicure delle proprie forze. Il Panificio Pesce con snellezza è riuscito a portare a casa il parziale. Nel secondo set la formazione vibonese ha poi agguantato il 2-0. Decisivo è stato il terzo set che ha registrato un Cinquefrondi remissivo. Prossima tappa, la finale. Successivamente si tornerà a pensare al campionato.

Tabellino

Panificio Pesce 3 – Cinquefrondi 0

Progressione set: 25/20 – 25/18 – 25/19