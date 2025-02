Prima Categoria, Fanelli lancia il Piscopio in orbita play off. Rallenta la sua corsa l’Asd Pizzo nel big match contro il Bivongi (1-1)

Archiviata anche la diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone C) ed è ancora una volta nel segno della Promosport, sempre più capolista. Dolce-amaro il bilancio delle cinque vibonesi impegnate nel torneo, anche se in questa giornata ne sono scese in campo quattro dal momento che l’Asd Sant’Onofrio ha osservato il turno di riposo. Ecco come è andata.

Gli anticipi

Torna a vincere la capolista Promosport che, in uno dei due anticipi del sabato, batte in rimonta la Real Fabriziese. Compagine vibonese avanti a sorpresa al 23’ pt grazie a Pantano ma, agli sgoccioli dell’intervallo, Marrello ristabilisce la parità. Nella ripresa i lametini si prendono il campo e dilagano, ribaltando tutto prima con Gallo e poi dilagando con Piacente e Panuccio. Nell’altro anticipo ennesima occasione persa per l’Asd Pizzo che, nel big match di alta classifica contro il Bivongi, fa 1-1 davanti ai propri tifosi e spreca un’altra chance per portarsi in corsa per la vetta che adesso è distante. Di 1-1 il risultato finale e maturato interamente nel primo tempo con i locali inizialmente in vantaggio grazie a Tripodi ma, a quattro minuti dall’intervallo, Boigorri timbra quello che sarà un pareggio amaro per entrambe in termini di classifica.

Le gare della domenica

In campo domenica invece tutte le altre squadre e con il Taverna che innanzitutto cerca di tenere il passo della capolista Promosport. Il club biancorosso, infatti, infila la sua quarta vittoria consecutiva e il suo ottavo risultato utile di fila. Successo anche sul campo del Palermiti per 0-2 grazie alle reti di Cariati e Pullano, allungando anche sulle inseguitrici Pizzo e Bivongi menzionate sopra. Colpaccio invece del Piscopio che va a vincere sul campo del Soverato e rivede la griglia play off. I giallorossi, infatti, allungano a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e agganciano in classifica proprio il Soverato al quinto posto. A decidere la sfida ci voleva una firma di spessore, e questa è arrivata dai piedi di bomber Fanelli. Cade la Stella Mileto dopo le ultime settimane in cui sembrava in ripresa. I biancorossi cedono il passo al Prasar (vittorioso con il gol di Scalzo) ma rimangono comunque al momento in una situazione di classifica tranquilla. Finisce a reti bianche lo scontro salvezza tra Rosarnese e Laureana, in un match che aveva tutte le fattezze del derby. La Sersalese, infine, trova tre punti pesanti sempre in ottica salvezza, grazie al successo sul Real Montepaone.

Risultati

Asd Pizzo-Bivongi 1-1

Promosport-Real Fabriziese 4-1

Soverato-Piscopio 0-1

Palermiti-Taverna 0-2

Prasar-Stella Mileto 1-0

Rosarnese-Laureana 0-0

Sersalese-Real Montepaone 2-1

Riposa: Sant’Onofrio

Classifica

Promosport 37

Taverna 35

Asd Pizzo 30

Bivongi 30

Soverato 28

Piscopio 28

Real Montepaone 27

Sant’Onofrio 24

Stella Mileto 22

Real Fabriziese 20

Rosarnese 18

Sersalese 17

Laureana 16

Prasar 15

Palermiti 13

Prossimo turno

Piscopio-Palermiti

Bivongi-Promosport

Laureana-Sersalese

Real Fabriziese-Prasar

Real Montepaone-Soverato

Sant’Onofrio-Asd Pizzo

Stella Mileto-Rosarnese.

Riposa: Taverna