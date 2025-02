Seconda Categoria, la capolista Spilinga rallenta a Girifalco. Francica vince e accorcia le distanze

Archiviato il quindicesimo turno del campionato di Seconda Categoria e caratterizzato, ancora una volta, dal dualismo in vetta tra Spilinga e Francica e per una vetta più che mai aperta e imprevedibile. Ecco allora come è andata.

Le gare del quindicesimo turno

Rallenta innanzitutto la capolista Spilinga che in casa dell’Academy Girifalco fa 1-1. Il club spilingese prima va sotto a causa della rete locale nella prima frazione ma, nella ripresa, raddrizza il match con Broso ma il colpo dei tre punti non arriverà. Approfitta del rallentamento la principale antagonista Francica che, nel match casalingo contro l’Amaroni, prima vede i fantasmi a causa dell’iniziale svantaggio con il gol di Alfonso, e poi dilaga nel secondo tempo con le reti di Ventrice di Mondella, Mondello e Curello. Una vittoria che avvicina la vetta, distante adesso solamente un punto. Le prime due della classe infatti fanno il vuoto dal momento che tra seconda e terza ballano ben sette punti. Gruppone al terzo posto con tre squadre a 24 punti: Nuova Ada, Academy Girifalco e Nuova Medimo. Blitz del Nuova Ada che in casa del fanalino di coda Nuova Valle fa avlere i favori del pronostico e si impone per 0-2 con reti di Crupi e Figliuzzi. Poker invece della Nuova Medimo che batte 4-2 il Filandari. Gara quasi mai in discussione dal momento che i locali vanno addirittura sul 4-0 con Lo Tauro, doppietta di Oduro e gol di Lucà. Solo nel finale la reazione del Filandari con Mandarano e Borello. Nuova Ada e Nuova Medimo agganciano in classifica il già menzionato Academy Girifalco. Il Girifalco torna da Briatico con tre punti,imponendosi per 1-2, mentre sospesa sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa la gara tra Ricadese e San Costantino.

Risultati

Academy Girifalco-Spilinga 1-1

Briatico-Girifalco 1-2

Francica-Amaroni 4-1

Nuova Medimo-Filandari 4-2

Nuova Valle-Nuova Ada 0-2

Ricadese-San Costantino sosp.

Classifica

Spilinga 32

Francica 31

Nuova Ada 24

Academy Girifalco 24

Nuova Medimo 24

San Costantino 23

Ricadese 22

Girifalco 22

Filandari 13

Amaroni 8

Briatico 6

Nuova Valle 5

Prossimo turno

Ricadese-Briatico

Amaroni-Nuova Medimo

Filandari-Academy Girifalco

Girifalco-Nuova Valle

Nuova Ada-Francica

San Costantino-Spilinga