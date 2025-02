Terza Categoria, il Tropea non va oltre il pari a Cessaniti mentre la Zungrese supera Paravati in trasferta. Ecco i risultati

Il campionato di Terza Categoria apre ufficialmente il suo girone di ritorno con l’avvento della dodicesima giornata e dopo la pausa di settimana scorsa. L’ultima giornata di andata è stata caratterizzata dal maltempo e con il rinvio di due gare, ma adesso i punti si fanno più scottanti poiché non sono più recuperabili. Continua a correre innanzitutto la capolista Tropea, mentre si rialza il Compr. Vibonese. Ecco come è andato il dodicesimo turno.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato: Compr. Vibonese-Pernocari e Mileto-Maierato. Non sembra voler ingranare neanche con l’avvento del girone di ritorno il Comprensorio Vibonese che non vince da sette turni, costellati da cinque sconfitte. Nel dodicesimo turno pirotecnico pareggio per 3-3 nel match casalingo contro il Pernocari. Ospiti arrembanti e che di fatti passano in vantaggio dopo diciassette minuti grazie a Restuccia e chiudendo la prima frazione in avanti. Nella ripresa arriva anche il raddoppio con Mandaradoni che scaturisce però la reazione rossoblù. Sale infatti in cattedra bomber Ciardulli che fa doppietta e ristabilisce gli equilibri. Emozioni anche sul finire dal momento che il Pernocari ha ancora la forza di mettere il muso avanti con Combatti ma, in pieno recupero, ancora uno straripante Ciardulli fissa la sua doppietta personale e toglie le castagne dal fuoco ai suoi. Esordio con pari per il nuovo tecnico Carnovale. Torna a vincere il Mileto e conserva il terzo posto in classifica. Dopo il passo falso nel derby contro il Paravati, infatti, i biancorossi rispettano il pronostico battendo il Maierato con un netto e tennistico 6-0. Partita senza storia e con un gap qualitativo alquanto evidente. Match chiuso già nella prima frazione grazie alle reti di Portocarreno, Surace e Marasco. Altri tre gol nella ripresa grazie alle esultanze di Henao, Sotira e il solito bomber Rascaglia.

Le partite della domenica

Domenica in campo tutte le altre, con in primis la capolista Tropea che si ferma però a tre vittorie consecutive. Il club in riva alla costa degli dei, infatti, rallenta alquanto inaspettatamente contro il Cessaniti per 1-1. La compagine tropeana la sblocca alla mezz’ora della ripresa con Godano ma Cusa, a cinque dal termine, la riprende beffando la capolista. Ne approfitta, in maniera cinica e fredda, la Zungrese che torna vittoriosa dalla trasferta in casa del Paravati. Bianco/azzurri subito in vantaggio dopo due minuti con Cristofalo e raddoppiano con La Torre. Mesiano accorcia le distanze ma non basta. Sale in zona play off il Pannaconi che batte il fanalino di coda Real Sorianello, ancora fermo al palo e con zero punti in classifica. Il Pannaconi si impone per 2-6 grazie alla tripletta di Stanganello, alla doppietta di Ruffa e alla rete di Ascoli. Momentaneo il pareggio di Rimedio e Figliuzzi per i locali. Senza storia il derby serrese tra Serrese e Serra Bruno, con questi ultimi che battono i “cugini” per 0-5. Tripletta di Andreacchi e doppietta di Greco.

Risultati

Compr. Vibonese-Pernocari 3-3

Mileto-Maierato 6-0

Paravati-Zungrese 1-2

Cessaniti-Tropea 1-1

Real Sorianello-Pannaconi 2-6

Serrese-Serra San Bruno 0-5

Classifica

Tropea 26

Zungrese 25

Mileto 21

Pernocari 20

Pannaconi 18

Serra San Bruno 17

Comprensorio Vibonese 17

Paravati 16

Cessaniti 13

Maierato 12

Serrese 7

Real Sorianello 0

Prossimo turno

Tropea-Mileto

Maierato-Paravati

Serra San Bruno-Cessaniti

Pannaconi-Serrese

Pernocari-Real Sorianello

Zungrese-Compr. Vibonese