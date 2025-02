Tennistavolo Vibo, l’Atlantide batte Spezzano e conquista (con tre giornate d’anticipo) la C1

Per la società sportiva Atlantide di Vibo sono stati giorni intensi e ricchi di emozioni quelli appena trascorsi. Il sodalizio sportivo, specializzato nel tennistavolo, ha agguantato due significativi traguardi.

Prima la medaglia di bronzo al merito sportivo consegnata nell’aula magna dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria dal Coni nazionale al presidente Gregorio Curello, poi il coronamento della vittoria in campionato con tre giornate di anticipo. La squadra, militante in C2, ha infatti vinto il campionato con tre giornate di anticipo battendo Spezzano Albanese secondo in classifica con un punteggio di 5-0. Un risultato che inorgoglisce l’intera società: «Si torna dunque in C1 dalla prossima stagione nei Campionati di livello nazionale. Proprio lì dove meritiamo di essere», scrive l’asd sui social.

L’Atlantide, nata nel 1999, negli ultimi anni ha militato tra le serie C1 e B2: «In passato, nonostante aver conquistato la permanenza in B2 siamo stati costretti a rinunciare alla categoria per mancanza di atleti di livello che potessero completare la squadra insieme a Curello e Mastroianni». Ora, la formazione sportiva è pronta a ripartire dalla C2 con due pilastri della società e della squadra, Roberto Aita e Andra Longo: «Grazie di cuore a quanti hanno voluto condividere con noi questa importante pagina di storia sportiva», evidenza la società nel post social.

In merito al recente riconoscimento Coni, il presidente Curello ha commentato: «Ne sono fiero. Dedico la medaglia a tutti i tesserati di questa gloriosa società sportiva e a quanti nei suoi 25 anni di storia ne hanno indossato la maglia onorandola al meglio».